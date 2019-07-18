Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,04 EUR Бирж. 70,75 +0,10 Brent 61,79 -3,72% USD Нал. 63,64 62,13 EUR Нал. 71,55 70,04 USD ЦБ 62,83 -0,12 EUR ЦБ 70,61 +0,05 EUR/USD 1,1232 +0,0009 BTC/USD Бирж. 10 552,00 +889,50 IMOEX 2 702,59 -0,39% RTSI 1 349,76 -0,87% DJIA 27 129,58 -0,33% Nasdaq 8 163,32 -0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
eBay $48 (+21,98%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+7,97%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
eBay $48 (+21,98%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+7,97%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,12) Quote, 13:19
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 70,61 (+0,05) Quote, 13:19
Путин поручил разработать программу ремонта дорог в аварийном состоянии Общество, 20:51 Путин пообещал подписать указ об электронных визах для Петербурга Общество, 20:45 Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400 Политика, 20:38 Путин поручил помочь небогатым семьям жильем из «публичной собственности» Общество, 20:35 Минкомсвязь предложила вернуться к обязательной госэкспертизе сетей связи Технологии и медиа, 20:33 Осанка, питание и стресс: как снизить вред сидячей работы в офисе РБК и Philips, 20:26 Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой Общество, 20:23 Адвокат Гульнары Каримовой сообщил о ее госпитализации из колонии Политика, 20:17 В Литве задержали фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» Ружечко Общество, 20:11 Появилось видео задержания в Иране судна с контрабандным топливом Политика, 20:09 В Полтавской области обнаружили осведомителя ФСБ Общество, 20:04 Эксперты выявили зависимость инвестиций в страну от образования правителя Общество, 20:02 Страны G7 увидели угрозу в криптовалюте Facebook Финансы, 19:58 11 вещей, которые полезно иметь в рабочем гардеробе летом РБК Стиль и BOSS, 19:50
Общество ,  
0 
Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой
Адвокат дочери покойного президента Узбекистана, переведенной весной 2019 года в колонию, заявил, что ему не удалось добиться свидания с ней. По словам его источников, женщина была вывезена из тюрьмы на машине скорой помощи
Гульнара Каримова (Фото: Михаил Метцель / AP)

Адвокат Гульнары Каримовой, швейцарский юрист Грегуар Манжа, сообщил, что ему не удалось добиться свидания с ней, хотя он шесть часов прождал под стенами женской колонии в Зангиотинском районе Ташкентской области.

За то время пока адвокат ожидал разрешения на встречу с клиенткой, из ворот колонии, по его словам, выехали два автомобиля скорой помощи. Позднее юрист сообщил, что, по данным его информатора, в одном из них была Каримова. «Согласно надежному источнику информации, Каримова была в той машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту, пока я ждал ее на улице. Похоже, что она вообще не знает, что я приехал в Узбекистан», — написал Манжа в Twitter. О заявлении адвоката Каримовой сообщили Reuters и «РИА Новости».

В 2015 году дочь первого президента Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растрате госсредств, а также уклонении от налогов.

В 2017 году Каримову приговорили еще к десяти годам лишения свободы, однако затем суд изменил приговор на ограничение свободы в течение пяти лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя женщину в колонию. На следующий день после этого появились сообщения, что Каримова покончила с собой, однако Генпрокуратура слухи опровергла, заявив, что та продолжает отбывать наказание.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Узбекистан
Материалы по теме
Суд ужесточил наказание для Гульнары Каримовой и перевел ее в колонию
Политика
Генпрокуратура Узбекистана опровергла самоубийство Гульнары Каримовой
Общество
Власти США обвинили Гульнару Каримову и экс-главу «дочки» МТС во взятках
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter