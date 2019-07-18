Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой

Адвокат дочери покойного президента Узбекистана, переведенной весной 2019 года в колонию, заявил, что ему не удалось добиться свидания с ней. По словам его источников, женщина была вывезена из тюрьмы на машине скорой помощи

Гульнара Каримова (Фото: Михаил Метцель / AP)

Адвокат Гульнары Каримовой, швейцарский юрист Грегуар Манжа, сообщил, что ему не удалось добиться свидания с ней, хотя он шесть часов прождал под стенами женской колонии в Зангиотинском районе Ташкентской области.

За то время пока адвокат ожидал разрешения на встречу с клиенткой, из ворот колонии, по его словам, выехали два автомобиля скорой помощи. Позднее юрист сообщил, что, по данным его информатора, в одном из них была Каримова. «Согласно надежному источнику информации, Каримова была в той машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту, пока я ждал ее на улице. Похоже, что она вообще не знает, что я приехал в Узбекистан», — написал Манжа в Twitter. О заявлении адвоката Каримовой сообщили Reuters и «РИА Новости».

В 2015 году дочь первого президента Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растрате госсредств, а также уклонении от налогов.

В 2017 году Каримову приговорили еще к десяти годам лишения свободы, однако затем суд изменил приговор на ограничение свободы в течение пяти лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя женщину в колонию. На следующий день после этого появились сообщения, что Каримова покончила с собой, однако Генпрокуратура слухи опровергла, заявив, что та продолжает отбывать наказание.