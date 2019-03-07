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Генпрокуратура Узбекистана опровергла самоубийство Гульнары Каримовой
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара отбывает наказание «в установленном порядке». Сообщения о ее самоубийстве после перевода в колонию в генпрокуратуре назвали инсинуациями вокруг резонансной темы
Гульнара Каримова (Фото: Игорь Акимов / ТАСС)

Генпрокуратура Узбекистана заявила, что дочь первого президента страны Гульнара Каримова, которой ранее отправили в колонию, не покончила с собой и продолжает отбывать наказание. Об этом в пресс-службе надзорного ведомства сообщили изданию «Новости Узбекистана».

«Никакого суицида или попытки суицида, и тем более убийства не было. Гульнара Каримова в установленном порядке сейчас отбывает наказание. Это очередные инсинуации вокруг этой резонансной темы», — заявили в генпрокуратуре. Такое же заявление ведомства приводит «Интерфакс».

О том, что Каримова покончила с собой в колонии ранее со ссылкой на источник сообщило узбекское информагентство Worldnews.uz. Собеседник агентства связал это с ужесточением наказания.

Политика
Суд ужесточил наказание для Гульнары Каримовой и перевел ее в колонию

6 марта стало известно, что суд ужесточил наказание Каримовой в связи со «злостным нарушением режима» перевели в колонию общего режима. По данным правоохранительных органов, она самовольно покидала жилье в ноябре 2018-го, а также пользовалась средствами связи, включая интернет и препятствовала возмещению ущерба по ее делу. Ранее она отбывала наказание под домашним арестом.

В 2015-м Каримову признали виновной в содействии занимавшейся хищениями преступной группировке, вымогательстве, растрате государственных средств и уклонении от налогов. Тогда суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Еще десять лет она получила в декабре 2017-го, однако позже это наказание сократили до пяти лет, которые Каримова продолжила отбывать дома у своей дочери Иман.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Гульнара Каримова, Генпрокуратура, Узбекистан
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