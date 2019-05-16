Владелец нефтяного терминала частично признал вину в загрязнении «Дружбы»

Компания «Нефтеперевалка» не могла быть единственным виновником загрязнения нефтепровода «Дружба», утверждает ее владелец Роман Ружечко. Основное некачественное сырье было поставлено в трубу из Татарстана и Башкирии, считает он

Фото: Андрей Ленкевич / EPA / ТАСС

Признание владельца «Нефтеперевалки»

У самарской компании «Нефтеперевалка» в сырье действительно обнаружили превышение объемов дихлорэтана на объекте приема нефти от нефтепроизводителей, но лишь в 10–20 т нефти, заявил РБК один из фигурантов уголовного дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», владелец «Нефтеперевалки» Роман Ружечко. Сейчас он находится за границей и заочно арестован.

Следственный комитет обвинил бенефициаров и менеджеров «Нефтеперевалки» в загрязнении нескольких миллионов тонн нефти в «Дружбе». Именно этой компании принадлежит терминал в районе села Николаевка в Самарской области, из которого, по версии следствия, грязная нефть попала в нефтехранилище «Транснефти» «Лопатино», а затем в магистральный нефтепровод. Из-за этого в середине апреля разгорелся скандал: Белоруссия прекратила отбор и транзит российской нефти и приостановила работу двух своих НПЗ, вслед за ней временно приостановили закупку сырья по этому трубопроводу Украина, Словакия, Польша и Германия. Президент Владимир Путин тогда заявил, что России нанесен «очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб».

Дихлорэтан — это хлорорганическое соединение, которое используется для повышения нефтеотдачи пласта, но при неправильном использовании может привести к коррозии оборудования на НПЗ и резервуаров нефтехранилищ. Крупные компании давно не используют подобные растворы, а небольшие частные компании периодически пытаются на своих месторождениях увеличить добычу нефти с помощью хлорорганики, однако при сдаче в трубу нефть очищают от них.

«Через несколько дней после того, как стало известно о проблеме, сотрудники ФСБ по Самарской области и службы безопасности «Транснефти» действительно нашли превышение хлорорганических соединений в одной из наших емкостей для слива нефти. Превышение составило более 100 ppm (по ГОСТу — до 10 ppm)», — рассказал Ружечко. В трех других резервуарах и еще двух подземных емкостях пробы были нормальные. «Наши сотрудники присутствовали при проведении проб, поэтому результатам я доверяю», — отметил он. Но эти объемы никак не могли загрязнить до 5 млн т нефти, о которых пишут в СМИ, уверен собеседник РБК.

Концентрация хлорорганики в российской нефти превышала норматив в десятки раз, заявил 19 апреля представитель «Белнефтехима». Он утверждал, что на территории Белоруссии скопилось более 1 млн т некачественной нефти. В целом было загрязнено до 5 млн т нефти, писал Reuters со ссылкой на источники. «Если речь шла о загрязнении 1 млн т и больше, 10–20 т «Нефтеперевалки» действительно не хватает», — соглашается директор информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. По его подсчетам, чтобы достичь такой (в десятки раз) концентрации на 1 млн т нефти понадобится примерно 58 т чистого дихлорэтана, или две цистерны. Источник, близкий к одной из сторон расследования, утверждает, что для загрязнения большого количества нефти в «Дружбе» достаточно одной цистерны чистой хлорорганики.

С учетом времени на транспортировку грязная нефть должна была поступить с узла «Нефтеперевалки» примерно 10 апреля, но с 1 по 19 апреля пробы нефти, поставляемой с терминала компании, соответствовали качеству по ГОСТу, указывает Ружечко. Он предоставил РБК паспорта качества нефти, которая поставлялась через терминал «Нефтеперевалки» в хранилища «Транснефти» («Лопатино») с 1 по 24 апреля. На них стоят подписи в том числе сотрудников лаборатории «Транснефть-Дружба». Только в партии за 20 апреля массовая доля хлорорганики превышает 10 ppm.

Ружечко утверждает, что сотрудники ФСБ и «Транснефти» проверили все резервуары компании. Представитель «Транснефти» Игорь Демин отказался от комментариев.

Откуда могла прийти грязная нефть

По словам Ружечко, помимо узла «Нефтеперевалки» ФСБ и сотрудники «Транснефти» проверили и другие объекты в «Лопатино» и местах, из которых в это нефтехранилище поступает нефть. Большое превышение концентрации хлорорганики нашли в нефти, которая находилась в резервуарах и трубопроводах «Транснефть-Прикамье», утверждает он со ссылкой на некие достоверные сведения.

«Транснефть-Прикамье» принадлежат два нефтепровода: «Альметьевск — Куйбышев-1» и «Альметьевск — Куйбышев-2». По ним в «Лопатино» поступает нефть из Татарстана и Башкирии. Скорее всего, речь идет о нефти «Татнефти» и «Башнефти», но «Транснефть-Прикамье» курирует также несколько узлов учета, куда сдают нефть и небольшие добывающие компании, например на станции ПСП «Калинов ключ», рассуждает Ружечко.

«Татнефть» 14 мая заявила, что никогда не использовала органические хлориды для повышения нефтеотдачи, а также не занимается поставками непосредственно в нефтепровод «Дружба». «Компания сдает нефть в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти», в которой затем формируются грузопотоки нефти», — пояснили в «Татнефти», добавив, что никаких отклонений от норм при сдаче нефти в систему «Транснефти» зафиксировано не было.

Не могло возникнуть загрязнение и со стороны «Башнефти», рассказал РБК представитель «Роснефти» (контролирует башкирскую компанию) Михаил Леонтьев. При участии представителей «Транснефти» был проведен анализ проб за весь период, когда грязное сырье могло попасть в «Дружбу», все пробы соответствуют нормативам, добавил Леонтьев.

При серьезном уровне загрязнения больших партий, проходящих через «Транснефть-Прикамье», нефть попала бы не только в трубопроводную систему «Дружба», но и в порты Приморск (Балтийское море) и Новороссийск, говорит собеседник РБК, близкий к одной из сторон расследования. «Раз этого не произошло — значит, проблема не в этой нефти», — заявил он РБК. Однако после сообщений о загрязнении «Дружбы« стало известно, что из-за проблем с качеством нефти была прекращена отгрузка сырья еще по одному маршруту — через еще один балтийский порт Усть-Луга.