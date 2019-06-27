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СК возбудил дело о «грязной» нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»
СК возбудил уголовное дело по заявлению «дочки» «Роснефти» из-за поставки «грязной нефти» по трубопроводу «Дружба». Некачественная нефть привела к порче оборудования Куйбышевского НПЗ, утверждает «Роснефть»
Куйбышевский НПЗ (Фото: knpz.rosneft.ru)

Почему «Роснефть» инициировала уголовное дело

В деле о «грязной» нефти, попавшей в экспортный трубопровод «Дружба» в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие. Это Куйбышевский НПЗ (КНПЗ) «Роснефти», следует из копии постановления Следственного комитета по Самарской области о возбуждении уголовного дела по факту приведения в негодность оборудования из-за поставки загрязненной органическими хлоридами нефти (копия есть у РБК).

Уголовное дело возбуждено 16 мая по статье 215.3 (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность) по факту приведения в негодность связанных с магистральным нефтепроводом «Транснефть Дружба» объектов, расположенных на НПЗ, группой лиц по предварительному сговору, следует из документа. О преступлении 15 мая сообщил в следственные органы генеральный директор завода Сергей Чепурнов.

В постановлении сказано, что повреждены установки первичной и вторичной переработки нефти, изомеризации, каталитического реформинга. Нефть была поставлена на переработку в резервуары НПЗ по нефтепроводу «Транснефть-Дружба» через узел приема «Лопатино». Изначально нефть поступила в период с марта по апрель 2019 года через узел слива и компаудирования нефти (УСКИН) ООО «Нефтеперевалка» в Самарской области, указано в документе.

Копию постановления передал РБК управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров, адвокат одного из фигурантов дела о загрязнении нефти Романа Трушева (экс-владельца компании «СамараТрансНефть-терминал») после того, как лично ознакомился с этими материалами в суде.

«15 мая Куйбышевский НПЗ подал в правоохранительные органы заявление о том, что ему также причинен ущерб в связи с попаданием на завод нефти с хлорорганикой, хотя ранее в СМИ завод утверждал, что в апреле был остановлен на плановый ремонт и нефть с хлором не брал», — отметил Егоров. По словам адвоката, возбужденное по заявлению гендиректора КНПЗ уголовное дело в дальнейшем было объединено в единое производство с другими делами по загрязнению нефти в «Дружбе», фигурантами которого являются несколько связанных с «Нефтеперевалкой» сотрудников, топ-менеджеров и владельцев. Также в деле фигурируют шесть сотрудников дочерних структур «Транснефти», двое из которых находятся под подпиской о невыезде. Егоров добавил, что потенциально его подзащитному добавлен еще один эпизод, связанный с ущербом по загрязнению нефти: теперь в уголовном деле появились потерпевшие со стороны «Роснефти». «Это безусловно не улучшает нашу процессуальную позицию», — отметил защитник. Адвокат посылал запросы на Куйбышевский НПЗ по этому делу, но ответов на них пока не получил.

«Насколько мне известно, новых обвиняемых в последнее время в деле не появлялось. Нам известно о двух сотрудницах «Транснефти», проходящих по делу как свидетели и находящихся под подпиской о невыезде. В деле фигурирует тот же узел учета «Нефтеперевалки», — пояснил РБК представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Заведующий кафедрой технологий переработки нефти РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин сказал РБК, что переработка нефти с превышением хлорорганики могла привести к поломке указанного гендиректором завода оборудования. «Размер ущерба зависит от того. как долго велась переработка загрязненной нефти. Хлорорганика в нефти приводит к коррозии оборудования на НПЗ. Если загрязненная нефть перерабатывалась хотя бы месяц, то теплообменная аппаратура нуждается практически в полной замене, а это серьезный ущерб», — сказал эксперт. По его словам, оборудование нельзя сразу купить: его требуется изготовить на заказ, что занимает несколько месяцев. По его данным, когда ранее нефть с хлорорганикой была выявлена на заводе «ТАНЕКО», из строя пришлось вывести теплообменники: за замену одной позиции оборудования заплатили 120 млн руб. Капустин утверждает, что ущерб реально доказать документально, предъявив поврежденное оборудование.

Каков ущерб «Роснефти»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК, что Куйбышевский НПЗ понес ущерб в связи с поступлением «грязной нефти» в нефтепровод «Дружба»: «Загрязненная нефть поступала на завод в течение недели: с 12 по 17 апреля, о чем мы неоднократно информировали транспортную компанию. Нефть поступала из нефтепровода «Дружба», со станции Лопатино. Куйбышевскому заводу был нанесен ущерб. В настоящее время предприняты меры по ликвидации его последствий», — сказал он РБК.

Леонтьев также подтвердил факт подачи гендиректором КНПЗ заявления о возбуждении уголовного дела, связанного с ущербом заводу. «В интересах предприятия подано заявление о возбуждении уголовного дела гендиректором завода. Он также передал материалы, находящиеся в распоряжении предприятия, которые могут способствовать выявлению причин попадания грязной нефти на завод и виновных в этом инциденте», — сказал он. Он не стал называть сумму ущерба, причиненного заводу.

Источник РБК, близкий к компании утверждает, что, несмотря на то, что ущерб заводу был нанесен, угрозу полного выхода оборудования из строя удалось избежать, благодаря действиям работников предприятия по защите оборудования от повышенной коррозии. Другой собеседник РБК, знакомый с оценкой ущерба, говорит, что речь идет о 1,2 млн руб. Представители «Роснефти» и «Транснефти» отказались комментировать эту сумму.

«Куйбышевский НПЗ» получал от «Транснефти» нефть по трубопроводу «Дружба» до 19 мая 2019 г в объеме от 10 до 20 тыс. т в сутки. После этого встал на плановый ремонт, в котором находится до сих пор», — сказал пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин, отвечая на вопрос РБК.

На вопрос доводили ли КНПЗ или «Роснефть» до «Транснефти» информацию об ущербе оборудованию завода и предъявляли ли его размер, Демин ответил: «Нет. Требования не заявлялись, есть ли у них ущерб и от чего нам неизвестно». По его словам, «Роснефть» официально сообщила, что помимо заявления завода передала следствию материалы по ситуации, связанной с загрязнением нефти. Пресс-секретарь «Транснефти» уточнил, что у грузоотправителей есть время до конца лета на подсчет и предъявление ущерба. Все требования должны быть урегулированы в рамках заключенных договоров.

Следователь СК Самарской области Андрей Родичкин, который ведет это дело, не ответил на звонок РБК.

Кто виноват в загрязнении нефти

По трубопроводу «Дружба» российская нефть поставляется на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а также транспортируется через Белоруссию, Польшу и Украину в Европу. 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей в его участок трубопровода. Оказалось, что в трубе был в десятки раз превышен показатель содержания органических хлоридов. По версии Следственного комитета, грязная нефть была загружена в нефтепровод через узел учета Самара — Унеча для сокрытия хищений. По разным оценкам, загрязненными оказались 3–5 млн т нефти. Чистая нефть вновь стала поступать по «Дружбе» 2 мая.

В мае Следственный комитет заявил, что в деле шесть подозреваемых, двое из которых затем были объявлены в международный розыск — экс-владелец компании «СамараТрансНефть-терминал» Роман Трушев и бывший гендиректор этой компании Роман Ружечко. По версии следствия, через узел учета нефти Самара — Унеча, который ранее принадлежал СТНТ, загрязненное сырье попало в систему «Транснефти». Гендиректор самарской компании «Нефтеперевалка» (в 2018 году выкупила этот узел учета) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор «Петронефть Актива» (ранее принадлежала Трушеву) Владимир Жоголев и заместитель директора «Магистрали» Сергей Баландин находятся в СИЗО. Через неделю после ареста, 15 мая, Баландин признал вину, написав заявление о явке с повинной, но это не помогло его адвокатам добиться освобождения менеджера.

11 июня в деле появилось четверо новых фигурантов, сотрудников «Транснефть-Дружбы», по решению суда они отправлены по домашний арест. Дмитрий Никишов — заместитель начальника куйбышевского районного управления нефтепровода «Дружба» по товарно-транспортным операциям, Роман Якушев — начальник одного из отделов этого управления. Роман Гладков — начальник приемно-сдаточного пункта (ПСП) «Лопатино», через который, по версии следствия, грязная нефть могла попасть в «Дружбу», а Владимир Матюхин — инженер этого пункта, уточнял тогда представитель «Транснефти».

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Дружба», «Транснефть», хлор, нефтяное загрязнение, НПЗ, «Роснефть»
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