Полицейские получили методичку по наказанию за неуважение к власти

В подготовленных ведомством методических рекомендациях разъясняется, за какие именно публикации нужно возбуждать административные дела по новому закону о наказаниях за неуважение к власти

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Министерство внутренних дел подготовило для сотрудников полиции специальные памятки. В методических рекомендациях разъясняется, что именно должно содержаться в публикациях в социальных сетях, чтобы против их авторов могло быть заведено административное дело по принятому весной 2019 года закону о наказаниях за неуважение к власти. Об этом со ссылкой на документ сообщает издание «Медиазона».

Признаком публикации, достойной наказания за неуважение к власти, в документе МВД назвали упоминание в ней президента России, Государственной думы, Совета Федерации, правительства страны и судов, а также государственных символов — флага, герба и гимна.

При этом неуважение к ним должно проявляться «в грубой форме», с использованием нецензурной лексики или порнографических и вообще непристойных картинок, а также «неприемлемых обществом сравнительных образов или других оскорбительных выражений».

Кроме того, автор публикации, как указывается в документе, должен «противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам». При несоблюдении хотя бы одного из приведенных условий полиция, следует из рекомендаций МВД, административные дела за неуважение к власти заводить не должна.

При этом особо отмечается, что наказанию по закону о неуважении к власти подлежат именно публичные высказывания, а не сообщения в личной переписке.