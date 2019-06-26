Адвокат сообщил о первом закрытом деле по статье об оскорблении власти

Адвокат сообщил о первом закрытом деле по статье об оскорблении власти

Абаканский городской суд прекратил дело в отношении жителя Хакасии Вячеслава Шоева, заведенное по статье об оскорблении власти, сообщил РБК его адвокат Владимир Васин.

«Дело прекращено за отсутствием события. По моей информации, это первое прекращение [дела] по новому закону», — сказал он.

22 июня руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщал в своем Telegram-канале, что против Шоева возбудили дело об административном правонарушении после того, как его страницу изучили сотрудники центра «Э».

Причиной стал пост в соцсети, в котором содержалась «нелицеприятная критика» в адрес губернатора Хакасии Валентина Коновалова. Впоследствии Чиков отметил, что всего по статье о неуважении к власти возбудили 11 административных протоколов, а дело Шоева стало первым, которое прекратили.

Первое решение суда по делу о неуважении к власти вступило в силу в конце мая. В Новгородской области местного жителя Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тыс. руб. за пост в соцсети. Издание «ВНовгороде.ру» уточняло, что записи касались президента Владимира Путина.