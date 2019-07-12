Кремль пообещал «фиксировать перегибы» по закону об оскорблении власти

В Кремле следят за тем, как правоохранительные органы применяют закон об оскорблении власти и будут обращать внимание на злоупотребления. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы фиксируем перегибы в том случае и месте, где они случаются. Хочу напомнить слова президента, которые он дал в ответ на этот вопрос в ходе прямой линии», — сказал Песков в ответ на вопрос о практике применения закона.

Во время прямой линии с президентом Владимир Путин указывал на то, что закон, подразумевающий ответственность за оскорбление власти и госсимволов, не должен ограничивать критику чиновников. «Никто не имеет права злоупотреблять тем, чтобы ограничивать людей в праве выражать свое мнение. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и значению этого закона», — говорил глава государства.

Закон об ответственности за оскорбление власти вступил в силу 29 марта одновременно с законом о распространении фейковых новостей. За неуважение к власти для гражданских лиц предусмотрен штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб. Первый штраф по этой статье был назначен жителю Новгородской области, который на своей странице «ВКонтакте» нецензурно отозвался о Путине.