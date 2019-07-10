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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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Общество ,  
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В Ижевске оштрафовали на ₽30 тыс. оскорбившего главу Удмуртии в соцсетях

Суд Ижевска оштрафовал жителя города на 30 тыс. руб. за то, что в своем Instagram он оскорбил главу Удмуртии Александра Бречалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие установило, что 15 мая молодой человек на своей странице в соцсети разместил в Stories сообщение, адресованное Бречалову, который также является пользователем Instagram. Информация, которая стала поводом для судебного разбирательства, содержала «текст с использованием ненормативной лексики».

«[Он] распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим госвласть в России», — говорится в сообщении суда.

Сам подсудимый на заседание не пришел, защита пояснила, что он извинился за свой поступок в интернете.

«Суд назначил наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи [ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ], в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.», — добавили в суде.

Политика
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Главное

Во время прямой линии президент Владимир Путин призвал не злоупотреблять ограничением прав людей выражать свое мнение. «Закон направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, а такие факты имеют место, и мы не можем не обращать на это внимание», — сказал он.

Теги: Ижевск, Удмуртия, Instagram, Штрафы
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