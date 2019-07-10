В Ижевске оштрафовали на ₽30 тыс. оскорбившего главу Удмуртии в соцсетях

В Ижевске оштрафовали на ₽30 тыс. оскорбившего главу Удмуртии в соцсетях

Суд Ижевска оштрафовал жителя города на 30 тыс. руб. за то, что в своем Instagram он оскорбил главу Удмуртии Александра Бречалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие установило, что 15 мая молодой человек на своей странице в соцсети разместил в Stories сообщение, адресованное Бречалову, который также является пользователем Instagram. Информация, которая стала поводом для судебного разбирательства, содержала «текст с использованием ненормативной лексики».

«[Он] распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим госвласть в России», — говорится в сообщении суда.

Сам подсудимый на заседание не пришел, защита пояснила, что он извинился за свой поступок в интернете.

«Суд назначил наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи [ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ], в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.», — добавили в суде.