СК назвал задержанных по делу об отравлениях готовой едой в Москве
Задержанные по делу об отравлениях салатом с фасолью от сервиса «Кухня на районе» — генеральный директор компании «Локалкитчен», под которым работает бренд, Антон Лозин, глава отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин, говорится в сообщении Следственного комитета.
С ними были проведены следственные действия. «Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавила представитель СК Светлана Петренко.
После употребления салатов, приготовленных «Локалкитчен», отравились свыше сотни жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. В каждом регионе были заведены отдельные уголовные дела, их передадут в производство Главного следственного управления СК.
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