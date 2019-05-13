Мамаев вслед за Кокориным отказался досиживать срок в СИЗО

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев отказался воспользоваться возможностью отбыть назначенное судом наказание в СИЗО №2 «Бутырка». Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

«Не думаю, что кто-то из осужденных по этому делу пожелает воспользоваться этой возможностью. Во всяком случае, Павел точно такого заявления писать не будет», — сказал он.

По словам адвоката, существует масса нюансов, по которым следственный изолятор хуже колонии. «Например, даже работая в хозотряде, человек содержится в камере, то есть фактически сохраняется тюремный режим, который предшествовал осуждению», — пояснил Бушманов, добавив, что в колонии более человеческие условия.

Согласно действующему законодательству, осужденные менее чем на три года колонии имеют право подать заявление о желании отбывать наказание в СИЗО. Как отмечает «СЭ», ранее адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы другого фигуранта дела Александра Кокорина, сообщил, что его подзащитный отказался отбывать весь срок в СИЗО.