Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса

Сбербанк отправил сотрудникам письмо, в котором предложил стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса. Ранее компания направила более 3 млрд руб на создание лекарства, в том числе собранные топ-менеджерами.

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Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса. Об этом банк сообщил в электронной рассылке для сотрудников. РБК ознакомился с копией письма, его подлинность подтвердил сотрудник Сбербанка и два источника, близких к банку.

В середине июня начнутся клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, написано в письме. Чтобы принять участие в тестировании, сотрудникам предлагают изучить список критериев и противопоказаний для добровольцев.

Если сотрудник банка желает стать добровольцем и у него нет противопоказаний, ему предлагают написать письмо Арсению Юшину с указанием ФИО, подразделения и контактного номера телефона. Арсений Юшин занимает должность помощника заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец, которая курирует индустрию здравоохранения и проекты цифрового GR в банке. РБК направил запрос Юшину и представителям Сбербанка.

Добровольцы, решившие принять участие в тестировании вакцины, должны в обязательном порядке соблюдать двухнедельное ограничение контактов с потенциально инфицированными лицами до начала испытания и в течение всего срока участия в исследовании (28 дней), а также все иные предписания, указано в письме.

Какому количеству сотрудников было направлено предложение поучаствовать в тестировании, собеседники РБК не уточнили. На конец 2019-го в Сбербанке работало 281 тыс сотрудников