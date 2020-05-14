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Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса

Сбербанк отправил сотрудникам письмо, в котором предложил стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса. Ранее компания направила более 3 млрд руб на создание лекарства, в том числе собранные топ-менеджерами.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса. Об этом банк сообщил в электронной рассылке для сотрудников. РБК ознакомился с копией письма, его подлинность подтвердил сотрудник Сбербанка и два источника, близких к банку.

В середине июня начнутся клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, написано в письме. Чтобы принять участие в тестировании, сотрудникам предлагают изучить список критериев и противопоказаний для добровольцев.

Если сотрудник банка желает стать добровольцем и у него нет противопоказаний, ему предлагают написать письмо Арсению Юшину с указанием ФИО, подразделения и контактного номера телефона. Арсений Юшин занимает должность помощника заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец, которая курирует индустрию здравоохранения и проекты цифрового GR в банке. РБК направил запрос Юшину и представителям Сбербанка.

Добровольцы, решившие принять участие в тестировании вакцины, должны в обязательном порядке соблюдать двухнедельное ограничение контактов с потенциально инфицированными лицами до начала испытания и в течение всего срока участия в исследовании (28 дней), а также все иные предписания, указано в письме.

Какому количеству сотрудников было направлено предложение поучаствовать в тестировании, собеседники РБК не уточнили. На конец 2019-го в Сбербанке работало 281 тыс сотрудников

Сбербанк принимает участие в финансировании разработки вакцины. В конце апреля компания направила более 3 млрд руб., в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, разработку и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности для россиян.

Собранные деньги были направлены федеральному «Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи», Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другим исследовательским организациям. Еще часть средств направили на поддержку региональных организаций здравоохранения, поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию летом этого года инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун.

Институт Гамалеи с сентября 2019 года работает над вакциной против другого типа коронавирусной инфекции − ближневосточного респираторного синдрома, или MERS, писал «Фармацевтический вестник». В апреле этого года Минздрав включил в государственное задание для института и разработку прототипа векторной вакцины для профилактики COVID-19.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Евгения Чернышова, Петр Канаев
Теги: Сбербанк, коронавирус, вакцина
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