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Нападение в Керчи ,  
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Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Глава Следственного комитета считает, что студенту керченского колледжа, расстрелявшему учеников, помогли проникнуть внутрь здания. По его словам, стрелок действовал спокойно и выдержанно
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

«Когда я посмотрел видео, понял, что это четкое, продуманное действие. Ему кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут, он переоделся, надел всю эту одежду «Колумбайна», сначала взорвал столовую, потом пошел убивать, спокойно, выдержанно, в библиотеке, как «Колумбайн», — сказал Бастрыкин.

Он также сравнил керченского стрелка с Геростратом, который сжег храм Артемиды в древнегреческом Эфесе. По его словам, Росляков «вошел в историю». Бастрыкин добавил, что обществу нужно серьезно подумать, «как не повторить такого стрелка».

Глава СК считает, что в случае с Росляковым социальный протест и неустроенность вылились в ненависть к определенным однокурсникам. При этом Бастрыкин подчеркнул, что следователи все еще разбираются в причинах поступка керченского стрелка. «Версия о «Колумбайн», и психологи подтвердили, была поводом, но не причиной», — сказал он.

Общество
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

По словам Бастрыкина, он ездил в больницу, где находились пострадавшие в результате стрельбы и говорил со студентками, которые знали Рослякова. Глава СК характеризует стрелка как замкнутого, увлекающегося стрельбой молодого человека «немножно со странностями», однако, продолжает он, Росляков был дисциплинирован, не пил и не курил.

«Сначала у молодого человека появляется кризис, потом он ищет спасение в интернете, в социальных сетях, некоторые возвращаются, не найдя никакой помощи и поддержки, а некоторые находят выход в «Колумбайне», — заявил Бастрыкин.

Ранее глава СК уже говорил, что керченский стрелок мог пойти на преступление из-за того, что однокурсники издевались над ним за то, что он не мог купить себе одежду известных брендов.

Фотогалерея 
Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея

Стрельба в колледже произошла 17 октября 2018 года. Росляков открыл огонь из помпового ружья и взорвал самодельную бомбу, после чего покончил с собой. В результате погибли 15 учащихся и пять сотрудников учебного заведения, еще 50 человек получили ранение.

Изначально уголовное дело возбудили по статье «Теракт», но позже переквалифицировали на статью «Убийство двух или более лиц общеопасным способом».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Александр Бастрыкин, Керчь, колледж
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