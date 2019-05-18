Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Глава Следственного комитета считает, что студенту керченского колледжа, расстрелявшему учеников, помогли проникнуть внутрь здания. По его словам, стрелок действовал спокойно и выдержанно

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

«Когда я посмотрел видео, понял, что это четкое, продуманное действие. Ему кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут, он переоделся, надел всю эту одежду «Колумбайна», сначала взорвал столовую, потом пошел убивать, спокойно, выдержанно, в библиотеке, как «Колумбайн», — сказал Бастрыкин.

Он также сравнил керченского стрелка с Геростратом, который сжег храм Артемиды в древнегреческом Эфесе. По его словам, Росляков «вошел в историю». Бастрыкин добавил, что обществу нужно серьезно подумать, «как не повторить такого стрелка».

Глава СК считает, что в случае с Росляковым социальный протест и неустроенность вылились в ненависть к определенным однокурсникам. При этом Бастрыкин подчеркнул, что следователи все еще разбираются в причинах поступка керченского стрелка. «Версия о «Колумбайн», и психологи подтвердили, была поводом, но не причиной», — сказал он.