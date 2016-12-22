Психиатры Центра Сербского изучат соцсети «керченского стрелка»

Следствие передало на психиатрическую экспертизу данные о здоровье и сетевой активности устроившего массовое убийство в керченском колледже. Эксперты должны выяснить, был ли нападавший психически нездоров

Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости

Следователи передали собранные материалы, касающиеся устроившего стрельбу в керченском колледже студента, для изучения специалистам Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского, рассказал РБК источник в СКР. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

«Следователи, которые ведут дело о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, собрали всю медицинскую документацию, касающуюся Владислава Рослякова, и передали ее для проведения посмертной экспертизы специалистам в области психиатрии», — рассказал источник в СКР.

По его словам, речь идет о медицинской карте, деле призывника, а также медкнижке, которая была заведена в колледже. Помимо этого следователи опросили родных, однокурсников и соседей.

В материалах, переданных для изучения, есть также описание сообществ в социальных сетях, которые Росляков посещал, отметил собеседник.

«Целью опроса было выявить признаки девиантного поведения Рослякова, — говорит собеседник РБК в Следственном комитете, — был ли он склонен к проявлениям жестокости и садизму. Если экспертиза вынесет определение о том, что Росляков был психически нездоров, то у следствия возникнут вопросы к специалисту, проводившему обследования молодого человека в рамках получения справки по форме 002 для лицензирования оружия».

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко говорила, что Следственный комитет назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Рослякова. Посмертная психологическая экспертиза проводится поэтапно, в том числе опрашивают родственников и друзей, собирают данные о человеке из медучреждений и учебных заведений, рассказывал РБК адвокат Дмитрий Динзе.

«Все материалы уголовного дела, собранные на момент назначения экспертизы, предоставляются органам предварительного расследования и экспертам. Это комплексная экспертиза, в ней участвуют и психологи, и психиатры. И уже с учетом всех этих данных принимается решение, являлось ли лицо на момент совершения преступления вменяемым или нет», — отмечал Динзе.

Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков 17 октября расстрелял учащихся и преподавателей из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство. Погибли 20 человек, более 70 пострадали, стрелок покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное общеопасным способом).

На месте происшествия было обнаружено помповое ружье ИЖ-81. По информации знакомого с ходом расследования источника, разрешение на хранение оружия студент получил законно: лицензию на ружье ему выдали в сентябре этого года в отделе лицензионно-разрешительной работы по Керчи и Ленинскому району управления Росгвардии по Республике Крым. «Молодой человек получил все справки и разрешения, в августе документы были проверены», — отметил источник.

В администрации Керченского психоневрологического диспансера «Новой газете» рассказали, что Владислав Росляков проходил медосмотр в их учреждении. Его осматривал участковый психиатр Станислав Булаенко.