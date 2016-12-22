СМИ сообщили о сожжении Росляковым личных вещей до нападения на колледж

Подозреваемой в нападении на политехнический колледже в Керчи Владислав Росляков до атаки сжег на пустыре личные вещи. Об этом «Российской газете» рассказал источник в правоохранительных органах. Также об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Собеседник «РГ» объяснил, что студент, по предварительным данным, уничтожил ноутбук, мобильный телефон, религиозные книги и страницы из своих тетрадей. По данным издания, в 150 м от пустыря были найдены нож и банка из-под оружейного масла.

По данным РЕН ТВ, Росляков также сжег фотографии, флеш-карты, сим-карту и Библию. Кроме того, телеканал опубликовал кадры, на которых, предположительно, запечатлен Росляков, несущий сейф. Отмечается, что молодой человек закопал его. ​

Сотрудник правоохранительных органов сообщил «РИА Новости», что пустырь около дома студента был исследован, но никакого сейфа там не нашли. По мнению собеседника агентства, предмет, который несет Росляков, больше похож не на сейф, а на легкий сверток, который не подходит для хранения оружия.

Собеседник агентства добавил, что телефон и ноутбук, которые сжег Росляков, были найдены два дня назад. По его словам, телефон восстановить нельзя, а с ноутбуком работают эксперты, которые пытаются извлечь информацию.

Студент четвертого курса политехнического колледжа​ Росляков 17 октября устроил стрельбу в учебном заведении. Также он заложил взрывное устройство, которое сработало в столовой. ​В результате нападения погиб 21 человек, в том числе и сам стрелок, который покончил с собой, пострадали 73 человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).