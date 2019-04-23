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Нападение в Керчи ,  
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Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
Выступая с лекцией в университете юстиции, глава Следственного комитета рассказал, что причиной, которая побудила студента пойти на убийство, стало унижение со стороны сокурсников
Александр Бастрыкин (Фото: РИА Новости)

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, выступая с лекцией во Всероссийском государственном университете юстиции. Видео выступления было опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Надо поощрять нравственное и положительное поведение, это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы. В чем причина [случившегося] в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники», — сказал глава СК.

«Я не знал этого, оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках под американские, футболка точно такая же [должна быть], не подделка. Он подделывал, покупал на рынке где-то, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат — нашел вариант в интернете, посмотрел, как в американской действительности это произошло», — добавил Бастрыкин.

Общество
Устроивший стрельбу Росляков учился на бюджетной основе в колледже

17 октября 2018 года Росляков, студент четвертого курса, устроил в колледже стрельбу из помпового ружья и привел в действие самодельное взрывное устройство, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 15 учащихся и пять сотрудников учебного заведения, ранения получили 50 человек.

Фотогалерея 
Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея

Следователи изначально возбудили уголовно дело по статье «теракт», позже переквалифицировали его на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом».​

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Керчь, Александр Бастрыкин
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