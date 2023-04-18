В Театре Вахтангова назначили нового главного режиссера вместо Бутусова

Новым главным режиссером стал старший преподаватель ГИТИСа Анатолий Шульев. Его предшественник Юрий Бутусов в прошлом году покинул Россию

Анатолий Шульев (Фото: vakhtangov.ru)

Главным режиссером Театра им. Вахтангова назначен Анатолий Шульев — лауреат премии Минкультуры «Молодые дарования России» 2015 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Шульев — выпускник ГИТИСа и Театрального училища им. Щукина. С 2017 года работает старшим преподавателем кафедры мастерства актера в ГИТИСе.

На счету Шульева десять театральных режиссерских работ, которые вошли в репертуар Театра им. Вахтангова, Московского академического театра им. Маяковского и Московского драматического театра им. Пушкина.

Предшественником Шульева на посту главного режиссера был Юрий Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит» и премии «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона». В прошлом году он покинул Россию и подал заявление об увольнении. По словам директора театра Кирилла Крока, Бутусов «просто принял решение какое-то время побыть в Европе» и сообщил, что в ближайшее время возвращаться не собирается.

Бутусов стал третьим режиссером, уехавшим за границу, после Римаса Туминаса и Дмитрия Крымова, чья постановка попала в номинацию «Драма/Спектакль большой формы» на «Золотой маске». В ноябре оргкомитет этой премии принял решение не вручать на этот раз «Золотую маску» в режиссерской и драматургической номинациях в драматических спектаклях.