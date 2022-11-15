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Бутусов ушел с поста главного режиссера Театра имени Вахтангова

Главный режиссер Театра имени Вахтангова Бутусов уволился из-за отъезда из России
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Юрий Бутусов ушел с должности главного режиссера Театра им. Вахтангова, сообщил РБК директор театра Кирилл Крок.

По словам Крока, заявление об увольнении от Бутусова он получил на днях по почте.

«Юрий Николаевич написал заявление на отпуск за свой счет на полтора месяца. Сейчас он принял решение, потому что находится в Европе, и прислал мне по почте заявление уволить его из театра, потому что он пока не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию», — сообщил директор театра.

Он отметил, что режиссер «просто принял решение какое-то время побыть в Европе». «Потом, я надеюсь, он вернется и продолжить работать», — сказал Крок, добавив, что Бутусов сейчас «находится в Париже».

Материал дополняется.

Теги
Театр имени Вахтангова Юрий Бутусов
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
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0
Ставка
0%
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