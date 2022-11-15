Бутусов ушел с поста главного режиссера Театра имени Вахтангова

Юрий Бутусов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Юрий Бутусов ушел с должности главного режиссера Театра им. Вахтангова, сообщил РБК директор театра Кирилл Крок.

По словам Крока, заявление об увольнении от Бутусова он получил на днях по почте.

«Юрий Николаевич написал заявление на отпуск за свой счет на полтора месяца. Сейчас он принял решение, потому что находится в Европе, и прислал мне по почте заявление уволить его из театра, потому что он пока не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию», — сообщил директор театра.

Он отметил, что режиссер «просто принял решение какое-то время побыть в Европе». «Потом, я надеюсь, он вернется и продолжить работать», — сказал Крок, добавив, что Бутусов сейчас «находится в Париже».

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