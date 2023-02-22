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Муравицкий ушел с поста главного режиссера Театра на Таганке

Юрий Муравицкий ушел с поста главного режиссера Театра на Таганке
Через год и два месяца после назначение Театр на Таганке покинул главный режиссер Юрий Муравицкий. Он уволился по собственному желанию, но подробно о причинах ухода говорить не стал, хотя заверил, что действовал без принуждения
Юрий Муравицкий
Юрий Муравицкий (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий уволился по собственном желанию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал», — написал режиссер. Он поблагодарил театр и сообщил, что не прощается с ним, а надеется находиться «в свободных отношениях».

Информацию об увольнении главного режиссера подтвердила ТАСС пресс-служба Театра на Таганке. Муравицкий пояснил агентству, что ушел из-за большой загруженности в других проектах.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Театра на Таганке и к Юрию Муравицкому.

Юрий Муравицкий — актер, режиссер, драматург и педагог, лауреат премии «Золотая маска», премий «Сделано в России», Herald Angel Award, Total Theatre Award.

Муравицкий стал главным режиссером театра в конце декабря 2021 года.

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«Предложение стать главным режиссером — большая честь, ответственность и серьезный вызов. Конечно, я очень благодарен за доверие. Мы давно сотрудничаем (с театром), и, надеюсь, продолжение работы в новом формате — на постоянной основе — позволит нам добиться хороших творческих результатов», — заявил он тогда.

До назначения он поставил на сцене театра комедии «Lё Тартюф» и «Вишневый сад». Обе постановки участвовали в Платоновском фестивале в Воронеже, «Хаосе» в Новосибирске, «Территории. Красноярск» и «Золотой маске». После успеха спектаклей директор Театра на Таганке Ирина Апексимова для ввела новую для объединившегося к тому времени театра должность главного режиссера и пригласила на нее Муравицкого. Мэрия Москвы ее выбор поддержала.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
При участии
Анастасия Серова
Театр на Таганке режиссер кадровые перестановки
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