Кипр заморозил вклады россиян на €105 млн

Власти Кипра заморозили банковские вклады российских граждан на общую сумму €105 млн, сообщил телеканалу CBS министр финансов страны Константинос Петридис.

Только в течение 2022 года россияне разместили на вкладах в кипрских банках €5,6 млрд, отметил он.

Кроме того, по словам министра, власти инициировали процесс лишения гражданства Кипра российских предпринимателей, которые попали под европейские санкции. Компании, которые с ними, предположительно, связаны, находятся под «повышенным вниманием», добавил политик.

На Кипре до ноября 2020 года действовала схема, позволявшая получить гражданство страны (так называемый «золотой паспорт») за инвестиции в размере не менее €2 млн. Ее отменили после расследования Al Jazeera: журналисты выяснили, что при наличии денег «золотой паспорт» может получить даже осужденный иностранец.

ЕС начал ужесточать санкции в отношении российских предпринимателей и блокировать их активы после начала спецоперации на Украине. 7 апреля правительство Кипра решило аннулировать паспорта четырех попавших под санкции Евросоюза россиян. Источники Reuters не раскрыли имена этих людей, но сообщили, что они получили «золотые паспорта» с помощью инвестиций.

13 апреля кипрская газета Phileleftheros сообщила, что власти решили аннулировать «золотые паспорта» бизнесменов Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича и Алексея Кузьмичева, а также их близких. К концу месяца официальный представитель кабинета министров Ниови Парисину объявил о планах лишить гражданства страны еще четверых попавших под санкции россиян, а также их родственников. Всего, по данным Phileleftheros, власти собирались лишить гражданства 21 человека.