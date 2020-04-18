СМИ узнали о закрытии офиса ОАК в Москве из-за вируса у топ-менеджеров
Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») приняло решение закрыть главный офис в Москве на фоне обнаружения у нескольких сотрудников коронавируса COVID-19. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Они отметили, что инфекция была выявлена в том числе у нескольких топ-менеджеров корпорации.
По данным газеты, центральный офис закрыт с 15 апреля.
В пресс-службе ОАК подтвердили РБК информацию о том, что у нескольких сотрудников корпорации был диагностирован COVID-19. «Случаи касаются московских площадок. Сотрудники московских предприятий и КБ группы ОАК в течение периода введенных ограничений в основном работают в удаленном режиме», — отметили в пресс-службе.