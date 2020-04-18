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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о закрытии офиса ОАК в Москве из-за вируса у топ-менеджеров

По информации «Коммерсанта», коронавирус обнаружили у нескольких топ-менеджеров корпорации. В ОАК подтвердили РБК выявленный COVID-19 у своих сотрудников
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») приняло решение закрыть главный офис в Москве на фоне обнаружения у нескольких сотрудников коронавируса COVID-19. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Они отметили, что инфекция была выявлена в том числе у нескольких топ-менеджеров корпорации.

По данным газеты, центральный офис закрыт с 15 апреля.

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В пресс-службе ОАК подтвердили РБК информацию о том, что у нескольких сотрудников корпорации был диагностирован COVID-19. «Случаи касаются московских площадок. Сотрудники московских предприятий и КБ группы ОАК в течение периода введенных ограничений в основном работают в удаленном режиме», — отметили в пресс-службе.

В ОАК добавили, что дополнительные меры были введены в отношении сотрудников, которые контактировали с теми, у кого диагноз подтвердили. «Такие сотрудники отправляются на карантин, для них за счет компании организуется комплексная диагностика», — заключили в компании.

РБК направил запрос в пресс-службу «Ростеха».

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С момента начала борьбы с коронавирусом в России ряд компаний уже подтверждали наличие инфекции у своих сотрудников. Среди высокопоставленных управляющих вирус был обнаружен у генерального директора крупнейшей газовой компании Якутии — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) — Андрея Коробова. В компании рассказали РБК, что он был госпитализирован еще 18 марта. Топ-менеджер почувствовал недомогание и обратился к врачам для сдачи анализов на коронавирус, после чего и возникло подозрение о наличии инфекции в его организме. На следующий день в ЯТЭК подтвердили РБК, что Коробов сдал положительный анализ на COVID-19.

«Еще шесть человек из его окружения у нас под подозрением, они госпитализированы. У нас сделали первичные анализы, они показали положительный результат. Затем результаты отправили в Новосибирск. Всего установлено 143 человека, которые контактировали с ним, установлены и те, кто контактировал с ними. Часть из них самоизолированы дома, часть помещены в обсерватор», — сообщила тогда РБК пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова. По словам главы республики Айсена Николаева, Коробов прилетел в Якутск из Москвы. Как сообщало издание NewsYkt, до 11 марта Коробов был в Швейцарии.

Авторы: Инна Сидоркова, Михаил Юшков
Теги: ОАК, коронавирус
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