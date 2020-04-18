СМИ узнали о закрытии офиса ОАК в Москве из-за вируса у топ-менеджеров

В ОАК добавили, что дополнительные меры были введены в отношении сотрудников, которые контактировали с теми, у кого диагноз подтвердили. «Такие сотрудники отправляются на карантин, для них за счет компании организуется комплексная диагностика», — заключили в компании.

РБК направил запрос в пресс-службу «Ростеха».

С момента начала борьбы с коронавирусом в России ряд компаний уже подтверждали наличие инфекции у своих сотрудников. Среди высокопоставленных управляющих вирус был обнаружен у генерального директора крупнейшей газовой компании Якутии — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) — Андрея Коробова. В компании рассказали РБК, что он был госпитализирован еще 18 марта. Топ-менеджер почувствовал недомогание и обратился к врачам для сдачи анализов на коронавирус, после чего и возникло подозрение о наличии инфекции в его организме. На следующий день в ЯТЭК подтвердили РБК, что Коробов сдал положительный анализ на COVID-19.

«Еще шесть человек из его окружения у нас под подозрением, они госпитализированы. У нас сделали первичные анализы, они показали положительный результат. Затем результаты отправили в Новосибирск. Всего установлено 143 человека, которые контактировали с ним, установлены и те, кто контактировал с ними. Часть из них самоизолированы дома, часть помещены в обсерватор», — сообщила тогда РБК пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова. По словам главы республики Айсена Николаева, Коробов прилетел в Якутск из Москвы. Как сообщало издание NewsYkt, до 11 марта Коробов был в Швейцарии.