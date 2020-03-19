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У главы ЯТЭК подтвердили наличие коронавируса

Ранее Андрей Коробов прилетел из Швейцарии. Первичные анализы также подтвердили коронавирус у пяти сотрудников компании
Андрей Коробов (Фото: RTBD_Rostec / Twitter)

Анализ главы ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) Андрея Коробова на коронавирус дал положительный результат, сообщила РБК пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова.

«Еще шесть человек из его окружения у нас под подозрением, они госпитализированы. У нас сделали первичные анализы, они показали положительный результат. Затем результаты отправили в Новосибирск. Всего установлено 143 человека, которые контактировали с ним, и те, кто контактировали с ними. Часть из них самоизолированы дома, часть помещена в обсерватор», — рассказала она.

Это первый известный случай выявления коронавируса у гендиректора крупной российской компании.

На официальном сайте правительства Республики сообщается о первом случае заражения коронавирусом в Якутии, однако имя заболевшего не называется. Помимо этого, в регионе выявлено еще шесть человек, у которых подозревается заражение коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Андрей Коробов был госпитализирован с подозрением на коронавирус накануне. Гендиректор ЯТЭК почувствовал себя плохо после того, как вернулся из Швейцарии. Он обратился к врачам и сдал анализ на наличие инфекции.

После этого офис ЯТЭК в Якутске перевели на удаленную работу, а все встречи и переговоры проводятся дистанционно.

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По словам главы Якутии Айсена Николаева, Коробов прилетел в Республику 11 марта из Москвы. В сообщении на сайте компании говорится, что топ-менеджер прибыл в столицу из Европы 9 марта. «На тот момент Швейцарии не было в списке стран, после посещения которых Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать карантин», — уточняется в сообщении. То же самое подтвердила пограничная служба, поэтому Коробов вышел на работу после прилета, подчеркнули в ЯТЭК.

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Утром в четверг, 19 марта, первичные анализы, взятые у пяти близких контактов Коробова, также показали положительный результат. Для подтверждения диагноза анализы отправлены в Новосибирск. Айсен Николаев уточнил, что четверо являются менеджерами ЯТЭК, они приехали из Москвы. Еще один предположительно заразившийся — местный сотрудник компании.

Андрей Коробов занимает должность главы Якутской топливно-энергетической компании с декабря 2019 года. До этого он работал в «Ростехе», а также был главой ее дочерней структуры «РТ-развитие бизнеса».

Авторы: Мария Лисицына, Любовь Порываева
Теги: коронавирус, Республика Саха (Якутия)
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