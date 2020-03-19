У главы ЯТЭК подтвердили наличие коронавируса

Ранее Андрей Коробов прилетел из Швейцарии. Первичные анализы также подтвердили коронавирус у пяти сотрудников компании

Андрей Коробов (Фото: RTBD_Rostec / Twitter)

Анализ главы ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) Андрея Коробова на коронавирус дал положительный результат, сообщила РБК пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова.

«Еще шесть человек из его окружения у нас под подозрением, они госпитализированы. У нас сделали первичные анализы, они показали положительный результат. Затем результаты отправили в Новосибирск. Всего установлено 143 человека, которые контактировали с ним, и те, кто контактировали с ними. Часть из них самоизолированы дома, часть помещена в обсерватор», — рассказала она.

Это первый известный случай выявления коронавируса у гендиректора крупной российской компании.

На официальном сайте правительства Республики сообщается о первом случае заражения коронавирусом в Якутии, однако имя заболевшего не называется. Помимо этого, в регионе выявлено еще шесть человек, у которых подозревается заражение коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Андрей Коробов был госпитализирован с подозрением на коронавирус накануне. Гендиректор ЯТЭК почувствовал себя плохо после того, как вернулся из Швейцарии. Он обратился к врачам и сдал анализ на наличие инфекции.