НОВАТЭК подтвердил COVID-19 у сотрудников подрядчика в Мурманской области

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Результаты теста на коронавирус работников подрядных организаций НОВАТЭКа в Мурманской области оказались положительными, сообщил РБК представитель НОВАТЭКа.

По его словам, «НОВАТЭК-Мурманск» организовал тестирование персонала. «В результате скрининга были получены положительные результаты тестов у ряда работников подрядных организаций при отсутствии симптомов заболевания», — сказал он.

Представитель компании добавил, что подрядчики приняли все необходимые меры по недопущению распространения инфекции: всех работников с положительными тестами на COVID-19 госпитализировали, контактировавших с ними изолировали, они находятся под наблюдением медиков. Он добавил, что ситуация находится под контролем, работы на площадке ведутся в соответствии с планом.

Ранее стало известно, что в Мурманской области число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось почти вдвое, число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 268. Губернатор Андрей Чибис пояснил, что 206 человек заболели в селе Белокаменка Кольского района, большинство из них задействованы на работах компании НОВАТЭК.