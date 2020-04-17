Умерли два зараженных коронавирусом сотрудника предприятий «Роскосмоса»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Два сотрудника предприятий космической промышленности, заболевшие коронавирусной инфекцией, умерли в больницах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

Скончавшимся специалистам было 62 и 68 лет. Кроме того, от двусторонней пневмонии умер 58-летний сотрудник одного из предприятий, у которого подозревали коронавирус.

Общее число зараженных сотрудников предприятий космической отрасли составило 42 человека, четверо заболевших выздоровели. Все зараженные работали в Москве и Московской области.

15 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил о 30 заболевших работниках отрасли.