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Пандемия коронавируса ,  
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Умерли два зараженных коронавирусом сотрудника предприятий «Роскосмоса»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Два сотрудника предприятий космической промышленности, заболевшие коронавирусной инфекцией, умерли в больницах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

Скончавшимся специалистам было 62 и 68 лет. Кроме того, от двусторонней пневмонии умер 58-летний сотрудник одного из предприятий, у которого подозревали коронавирус.

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Общее число зараженных сотрудников предприятий космической отрасли составило 42 человека, четверо заболевших выздоровели. Все зараженные работали в Москве и Московской области.

15 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил о 30 заболевших работниках отрасли.

Кроме того, источники ТАСС и РБК сообщили о положительных тестах на коронавирус у генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: коронавирус, «Роскосмос», ракетно-космическая отрасль
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