ФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы

Ведомство приняло новые меры в связи с распространением COVID-19 в Москве: теперь новых арестованных будут доставлять только в один СИЗО. Приостанавливается прием передач и доставка заключенных в суды и на следственные действия

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства. Теперь все новые подозреваемые и обвиняемые, взятые под стражу, будут доставляться только в один СИЗО — № 7 в Капотне.

Арестованные не будут вывозиться на судебные заседания и следственные действия. К ним не будут допускаться адвокаты и другие посетители; приостанавливается также прием посылок и передач.

Сотрудники СИЗО переведены на двухнедельный график работы, они будут оставаться на службе в течение 14 дней подряд. О переходе столичных СИЗО на казарменный режим накануне сообщили в ОНК Москвы. «Меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО», — заявили во ФСИН.

В распоряжении РБК есть письмо начальника управления ФСИН по Москве Сергея Мороза о новом порядке в столичных СИЗО (ранее такой же документ опубликовал Telegram-канал «Омбудсмен полиции»). Согласно документу, подследственные, содержавшиеся в СИЗО-7 до введения новых карантинных мер, переведены в другие два изолятора — № 2 (Бутырка) и № 4 (Медведково).