ФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Региональные власти начали вводить пропуска для передвижения по городам Общество, 17:47 В Краснодарском крае соблюдение карантина будут контролировать казаки Общество, 17:39 Нефть, это фиаско. Дневник трейдера #16 Крипто, 17:34 Airbnb выплатит $250 млн пострадавшим от COVID-19 хозяевам жилья Стиль, 17:32 СМИ сообщили о возможной изоляции медперсонала в Коммунарке Общество, 17:31 Coinbase назвала главную причину падения цены биткоина до $3800 Крипто, 17:30 Жена армянского гроссмейстера Ароняна умерла после ДТП Спорт, 17:29 Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город Общество, 17:27 10 дивидендных акций на рынке США от Goldman Sachs Quote, 17:26 Производители электротехники заявили о риске для строительства больниц Технологии и медиа, 17:22 9 принципов обратной связи после собеседования Pro, 17:17 Федермессер ушла на карантин после интервью с Проценко Общество, 17:16 В Псковской области умер второй заразившийся коронавирусом Общество, 17:11 Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус Бизнес, 17:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

ФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы

Ведомство приняло новые меры в связи с распространением COVID-19 в Москве: теперь новых арестованных будут доставлять только в один СИЗО. Приостанавливается прием передач и доставка заключенных в суды и на следственные действия
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства. Теперь все новые подозреваемые и обвиняемые, взятые под стражу, будут доставляться только в один СИЗО — № 7 в Капотне.

Арестованные не будут вывозиться на судебные заседания и следственные действия. К ним не будут допускаться адвокаты и другие посетители; приостанавливается также прием посылок и передач.

Сотрудники СИЗО переведены на двухнедельный график работы, они будут оставаться на службе в течение 14 дней подряд. О переходе столичных СИЗО на казарменный режим накануне сообщили в ОНК Москвы. «Меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО», — заявили во ФСИН.

Как выглядят города России во время пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В распоряжении РБК есть письмо начальника управления ФСИН по Москве Сергея Мороза о новом порядке в столичных СИЗО (ранее такой же документ опубликовал Telegram-канал «Омбудсмен полиции»). Согласно документу, подследственные, содержавшиеся в СИЗО-7 до введения новых карантинных мер, переведены в другие два изолятора — № 2 (Бутырка) и № 4 (Медведково).

C 18 марта в учреждениях ФСИН по всей России действовал запрет на краткосрочные и длительные свидания с родными, а также на посещения учреждений лицами, вернувшимися в течение предыдущих двух недель из стран с высокой заболеваемостью (в том числе речь идет о сотрудниках ФСИН).

По состоянию на 31 марта число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет 2337 человек, из них в Москве — 1613. Скончались 17 человек по всей России и 11 человек в Москве. С понедельника, 30 марта, в столице действует режим всеобщей самоизоляции, похожие ограничения ввели также около половины регионов России.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Дмитрий Серков
Теги: СИЗО, ФСИН, коронавирус
Материалы по теме
В Белорусии от коронавируса умер первый человек
Общество
Мишустин поручил заняться изоляцией борющихся с коронавирусом медиков
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter