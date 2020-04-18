Россия вошла в десятку лидирующих по заражению коронавирусом стран

В стране зарегистрировали свыше 36 тыс. зараженных, 313 пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли. Позднее на десятую позицию в списке переместилась Бельгия

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия заняла десятое место в списке стран, где на текущий момент зарегистрировано наибольшее количество зараженных коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса. По данным на 13 апреля, Россия находилась на 15-м месте в списке.

К утру 18 апреля всего в стране зафиксировали 36 793 заболевших COVID-19. За сутки выявили почти 4,8 тыс. новых случаев, больше половины из них (2649 человек) зарегистрировали в Москве. Всего в России умерли 313 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Суточный прирост к 18 апреля составил 40 человек (21 в столице).

Позднее с обновлением данных Россию в списке оттеснила Бельгия. Там к настоящему моменту зарегистрировали 37 183 зараженных, 5,4 тыс. человек погибли.

На первом месте по количеству зараженных в мире по-прежнему находятся США. По текущим данным университета Хопкинса, число заболевших выросло до 706,7 тыс. человек, утром 18 апреля оно превысило 700 тыс. Из-за коронавируса умерли более 37 тыс. пациентов.