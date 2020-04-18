Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тыс.

С начала пандемии в стране умерли более 36,9 тыс. человек, большинство из них — в Нью-Йорке

Фото: Frank Franklin II / AP

На территории Соединенных Штатов число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило отметку в 600 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который публикует статистические данные о пандемии в реальном времени.

По состоянию на 5:35 мск 18 апреля в стране зарегистрировали 701 131 случай заболевания. Умерли 36 997 человек, более 58 тыс. пациентов выздоровели.

Как следует из данных Университета, самая тяжелая обстановка сложилась в городе Нью-Йорк, где умерли более 13 тыс. человек. В округе Нассо из одноименного штата скончались 1109 жителей, а в округе Уэйн (Мичиган) — 1044.

Число зараженных во всем мире превысило 2,2 млн, а умерших — 154 тыс. На втором после США месте по количеству заболевших находится Испания — 190,8 тыс. человек (умерли 20 тыс.), а на третьем — Италия, где насчитывается 22 тыс. жертв на 172 тыс. инфицированных.