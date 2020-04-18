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Пандемия коронавируса ,  
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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тыс.

С начала пандемии в стране умерли более 36,9 тыс. человек, большинство из них — в Нью-Йорке
Фото: Frank Franklin II / AP

На территории Соединенных Штатов число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило отметку в 600 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который публикует статистические данные о пандемии в реальном времени.

По состоянию на 5:35 мск 18 апреля в стране зарегистрировали 701 131 случай заболевания. Умерли 36 997 человек, более 58 тыс. пациентов выздоровели.

Как следует из данных Университета, самая тяжелая обстановка сложилась в городе Нью-Йорк, где умерли более 13 тыс. человек. В округе Нассо из одноименного штата скончались 1109 жителей, а в округе Уэйн (Мичиган) — 1044.

Число зараженных во всем мире превысило 2,2 млн, а умерших — 154 тыс. На втором после США месте по количеству заболевших находится Испания — 190,8 тыс. человек (умерли 20 тыс.), а на третьем — Италия, где насчитывается 22 тыс. жертв на 172 тыс. инфицированных.

Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса
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По словам президента США Дональда Трампа, общее число жертв коронавирусной инфекции в стране может составить 60-65 тыс. человек. Он изменил более ранний прогноз специалистов Белого дома, которые предположили, что вероятный уровень смертности от коронавируса составит до 240 тыс. Скорректировать оценку позволили усилия по борьбе с инфекцией в стране, указал он. Помимо этого, Трамп также заявил, что лидером по числу летальных исходов в мире являются не Соединенные Штаты, а Китай. В этой стране, согласно данным властей, заразились 82,7 тыс. человек, 4,6 тыс. умерли.

Ранее Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране, но слишком много времени уделила ситуации в Китае. Он заявил, что организация «не справилась со своей основной обязанностью» и ее действия, вероятнее всего, привели к более масштабной вспышке коронавируса. В связи с этим США приостановили финансирование ВОЗ.

16 апреля американский лидер сообщил, что страна преодолела пик по числу случаев коронавируса. Он также пообещал объявить о мерах, ослабляющих ограничения из-за пандемии.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: США, коронавирус
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