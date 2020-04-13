Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс.

Общее число выявленных случаев заболевания в стране достигло 18,3 тыс. человек. С учетом новых случаев заболевания Россия вошла в топ-15 стран по числу больных COVID-19

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В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.

По данным на утро 13 апреля, с учетом новых данных Россия заняла 15-е место по числу больных среди всех стран, опередив Португалию, где выявлено 16,5 тыс. случаев заболевания.

За сутки в России полностью выздоровели 179 больных, умерли 18 человек. Общее число жертв коронавируса достигло 148. Выздоровели в общей сложности 1470 человек.

Новые случаи заболевания были выявлены в 62 регионах страны. Больше всего новых случаев в Москве (1355) и Московской области (495). Москва и Подмосковье лидируют и по общему числу больных.

В пятерку регионов с наибольшим числом заболевших попали: