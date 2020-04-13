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Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс.

Общее число выявленных случаев заболевания в стране достигло 18,3 тыс. человек. С учетом новых случаев заболевания Россия вошла в топ-15 стран по числу больных COVID-19
Фото: РИА Новости

В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.

По данным на утро 13 апреля, с учетом новых данных Россия заняла 15-е место по числу больных среди всех стран, опередив Португалию, где выявлено 16,5 тыс. случаев заболевания.

За сутки в России полностью выздоровели 179 больных, умерли 18 человек. Общее число жертв коронавируса достигло 148. Выздоровели в общей сложности 1470 человек.

Новые случаи заболевания были выявлены в 62 регионах страны. Больше всего новых случаев в Москве (1355) и Московской области (495). Москва и Подмосковье лидируют и по общему числу больных.

В пятерку регионов с наибольшим числом заболевших попали:

  • Москва — 11 513 человек (82 умерли).
  • Московская область — 1855 (19 умерли).
  • Санкт-Петербург — 678 (четверо умерли).
  • Нижегородская область — 224 (четверо умерли).
  • Краснодарский край — 210 (трое умерли).

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Всего в мире, согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, 1,851 млн человек заболели COVID-19. 114,2 тыс. человек умерли.

Из-за распространения коронавируса с этой недели в Москве и Московской области вводится система цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Оформить пропуска можно на сайте московской мэрии, они будут обязательны с 15 апреля. Во всех регионах России введены ограничения на перемещения и введена всеобщая самоизоляция.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, болезнь
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