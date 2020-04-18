Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. Действие указа распространяется на паспорт гражданина России, а также водительские права.

Материал дополняется.