Пандемия коронавируса , 18 апр, 11:07
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Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. Действие указа распространяется на паспорт гражданина России, а также водительские права.
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