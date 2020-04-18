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Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. Действие указа распространяется на паспорт гражданина России, а также водительские права. 

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Материал дополняется. 

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