Путин поручил кабмину приостановить истечение сроков действия паспортов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству приостановить течение «срока действия» удостоверяющих личность документов, в том числе паспортов и водительских удостоверений. Поручение вошло в перечень итоговых мер по борьбе с коронавирусом, опубликованный на сайте Кремля.

Течение «срока действия» документов должно быть приостановлено на период не менее трех месяцев. Кабмин должен до 20 апреля принять решения, включая законодательные поправки, которые обеспечат выполнение поручения.

8 апреля Путин попросил правительство разработать механизм автоматического продления действия паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов. Общегражданский российский паспорт, в частности, нужно обязательно менять после достижения возраста 20 и 45 лет. Президент указал, что людям сейчас не до бюрократических формальностей и личных «хождений по инстанциям». Позже первый замглавы МВД Александр Горовой поручил не привлекать к ответственности россиян с просроченным паспортом или водительскими правами.