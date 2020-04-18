Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля

Введенный в Москве и области режим пропусков продлили до 1 мая, количество зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс. человек, доля бессимптомных зараженных COVID-19 в стране выросла до 50% — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 32 тыс., за сутки оно увеличилось более чем на 4 тыс. человек. Всего в стране от коронавируса умерли 273 человека, в том числе 41 — за прошедшие сутки, что стало наибольшим числом с начала эпидемии.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <20 0 <40 0 <100 0 от 100 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве накануне умер еще 21 пациент с коронавирусом. С их учетом общее количество умерших в столице достигло 148.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что введенный с 13 апреля режим пропусков продлят до 1 мая. Для контроля пропускного режима при поездках на автомобиле задействуют дорожные камеры фотовидеофиксации. С 22 апреля для проезда в общественном транспорте нельзя будет использовать одноразовые билеты.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве для поездок на личном транспорте необходимо включать в цифровой пропуск государственный номер автомобиля. «Сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки» — уточнил Собянин.

По мнению мэра, заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как например, в Нью-Йорке.

РПЦ сообщила о материальных сложностях из-за сокращения пожертвований. В епархиях готовят меры поддержки наиболее пострадавших приходов.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Российские ученые сообщили о завершении разработки тест-системы на антитела к вирусу. Теперь начнутся их клинические испытания. При успешном результате система будет зарегистрирована. Тесты помогают выявить людей с высокой концентрацией антител к коронавирусу, плазму которых можно использовать для тяжелобольных.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 16 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,991 млн человек, 130,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились уже свыше 2,2 млн человек, более 150 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <100 0 <1000 0 <100 000 0 от 100 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (702 тыс.). Испания находится на втором месте (190 тыс.), Италия — на третьем (172 тыс.), Франция — на четвертом (149 тыс.), Германия — на пятом (141 тыс.).

В ООН предложили создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19. «Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины против COVID-19, которая должна стать доступной для всех и везде», — отметил генсек организации Антониу Гутерреш. Он считает, что такая вакцина должна рассматриваться как всемирное общественное достояние.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Причиной тяжелого течения коронавируса у людей, которые не относятся к группе риска, может быть генетическая предрасположенность, заявил французский иммунолог, профессор Жан-Лоран Казанова.

Во время пандемии коронавируса перед украинцами стоит задача выжить, заявил президент страны Владимир Зеленский. «Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт — выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен», — сказал Зеленский.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.