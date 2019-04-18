Концерн ArcelorMittal предложил металл для реставрации Нотр-Дама

Крупнейший в мире сталелитейный концерн ArcelorMittal объявил о готовности предоставить металл для реставрации пострадавшего от серьезного пожара собора Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Компания предложит сталь для ремонта и перестройки памятника», — цитирует агентство заявление ArcelorMittal.

Собор Парижской Богоматери пострадал от серьезного пожара 15 апреля. На то, чтобы ликвидировать огонь, у пожарных служб ушло порядка 12 часов. Собор лишился шпиля, у него серьезно пострадала крыша, однако несущую конструкцию здания удалось сохранить, как и реликвии, которые хранились в соборе.

Причиной пожара стало короткое замыкание. На то, чтобы восстановить собор, потребуется не менее пяти лет, заявил его настоятель. Все это время здание будет закрыто для посетителей.