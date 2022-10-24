Кремль заявил об отсутствии культуры отмены в отношении Акунина

Песков ответил на вопрос о культуре отмены в отношении книг Акунина и Глуховского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения об исчезновении с афиш имени Бориса Акунина и произведений писателей Дмитрия Глуховского и Дмитрия Быкова из магазинов (Глуховский и Быков признаны в России иноагентами), заявил, что нужно рассматривать каждый случай в отдельности.

«Надо разбираться в каждом случае. Книги-то продаются, в том числе упомянутых писателей… Вряд ли есть какие-то основания для таких ситуаций», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, идет ли речь о культуре отмены в России.

21 октября журналистка Ксения Собчак написал в телеграм-канале, что в Московском доме книги запретили ставить на видное место книги оппозиционно настроенных писателей и иноагентов, в том числе Акунина, Быкова, Глуховского.

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