Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 74,13 (+0,94) Quote, 16 мар, 12:35
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 82,75 (+0,89) Quote, 16 мар, 12:35
Спикер Заксобрания Иркутской области ушел в отставку Политика, 08:22 Минюст США решил снять обвинения со связанных с Пригожиным компаний Общество, 08:22 Зачем Тим Кук взялся за продажу подержанных iPhone — Bloomberg Pro, 08:17 Отец Нурмагомедова допустил перенос боя с Фергюсоном из Нью-Йорка в ОАЭ Спорт, 08:02 Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж Бизнес, 08:01 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:49 СМИ узнали о желании УЕФА получить £275 млн от лиг за перенос Евро-2020 Спорт, 07:35 В АКОРТ сообщили о ситуации на продовольственном рынке России Общество, 07:24 Аналитики усомнились в изменении ключевой ставки ЦБ на фоне коронавируса Финансы, 07:00 Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию Бизнес, 06:37 Жители 21 населенного пункта Иркутской области остались без света Общество, 06:03 Коллекторы поспорили с Яровой о нарушениях при взыскании долгов ЖКХ Финансы, 06:01 Байден победил на первичных выборах в штате Вашингтон Политика, 05:38 Цены на нефть выросли на 5% после рекордного за четыре года падения Экономика, 05:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

В АКОРТ сообщили о ситуации на продовольственном рынке России

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, при этом они постоянно пополняются. Об этом сообщил «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

По его словам, повышенный спрос ретейлеры фиксируют на макароны, гречневую крупу, средства личной гигиены и бытовую химию. Как считают производители, ажиотаж носит временный характер. При этом они готовы удовлетворять повышенные запросы торговых сетей.

Как отметил представитель АКОРТ, торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам. Процесс снабжения контролируется правительством, местными администрациями и лично предпринимателями.

В пресс-службе торговой сети «Лента» подтвердили изданию, что компания увеличила количество уборок, а также проводит дезинфекцию поверхностей и тележек, измеряет температуру сотрудников.

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» сообщили, что спрос на товары первой необходимости действительно вырос, при этом значительной нехватки тех или иных видов продукции не наблюдается. Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.

Как в разных странах борются с коронавирусом. Фоторепортаж
Фотогалерея 

16 марта глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам устойчивого развития аграрно-промышленного комплекса поручил обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия. Кроме того, министр распорядился создать во всех регионах штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках. Подобные органы будут на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях.

Теги: АКОРТ, продовольственный рынок
Материалы по теме
«Вкусвилл» сообщил о сложностях с доставкой продуктов
Бизнес
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter