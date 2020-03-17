В АКОРТ сообщили о ситуации на продовольственном рынке России

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, при этом они постоянно пополняются. Об этом сообщил «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

По его словам, повышенный спрос ретейлеры фиксируют на макароны, гречневую крупу, средства личной гигиены и бытовую химию. Как считают производители, ажиотаж носит временный характер. При этом они готовы удовлетворять повышенные запросы торговых сетей.

Как отметил представитель АКОРТ, торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам. Процесс снабжения контролируется правительством, местными администрациями и лично предпринимателями.

В пресс-службе торговой сети «Лента» подтвердили изданию, что компания увеличила количество уборок, а также проводит дезинфекцию поверхностей и тележек, измеряет температуру сотрудников.

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» сообщили, что спрос на товары первой необходимости действительно вырос, при этом значительной нехватки тех или иных видов продукции не наблюдается. Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.

16 марта глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам устойчивого развития аграрно-промышленного комплекса поручил обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия. Кроме того, министр распорядился создать во всех регионах штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках. Подобные органы будут на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях.