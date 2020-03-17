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Путин поручил прокуратуре и ФАС бороться с завышением цен на продукты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Органам прокуратуры следует вместе с Федеральной антимонопольной службой бороться с завышением цен на продукты в магазинах. Об этом заявил Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Президент напомнил, что коронавирусная инфекция COVID-19 принесла множество проблем: рост цен на энергоносители, прыжки курсов валют, скачки биржевых котировок.

«Все это так или иначе отражается на нашей экономике, поэтому очень важно продолжить работу вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания», — заявил Путин.

Путин посетил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
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Во вторник, 17 марта, Путин также посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Там ведется мониторинг показателей промышленности, социальных, экономических показателей, доступности потребительских и медицинских товаров.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, число заболевших в России достигло 93 человек. Большинство из них — в Москве и Московской области. За последние сутки диагноз подтвердился у 30 человек.

Теги: прокуратура, коронавирус, цены, Владимир Путин
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