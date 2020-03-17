Путин поручил прокуратуре и ФАС бороться с завышением цен на продукты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Органам прокуратуры следует вместе с Федеральной антимонопольной службой бороться с завышением цен на продукты в магазинах. Об этом заявил Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Президент напомнил, что коронавирусная инфекция COVID-19 принесла множество проблем: рост цен на энергоносители, прыжки курсов валют, скачки биржевых котировок.

«Все это так или иначе отражается на нашей экономике, поэтому очень важно продолжить работу вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания», — заявил Путин.

Во вторник, 17 марта, Путин также посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Там ведется мониторинг показателей промышленности, социальных, экономических показателей, доступности потребительских и медицинских товаров.