Кремль заявил о подготовке мер поддержки для авиакомпаний

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Правительство России уже разрабатывает меры для помощи авиакомпаниям, которые столкнулись с экономическими сложностями из-за коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«С этой проблемой сталкиваются авиакомпании всего мира, что касается конкретики, то рекомендую обращаться в правительство», — добавил Песков. Выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуаций, в правительстве страны занимается первый вице-премьер Андрей Белоусов, напомнил он.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса могут начаться банкротства российских авиакомпаний. По его словам, убытки авиаперевозчиков в этом году году могут составить более 100 млрд руб.