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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль заявил о подготовке мер поддержки для авиакомпаний

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Правительство России уже разрабатывает меры для помощи авиакомпаниям, которые столкнулись с экономическими сложностями из-за коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

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«С этой проблемой сталкиваются авиакомпании всего мира, что касается конкретики, то рекомендую обращаться в правительство», — добавил Песков. Выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуаций, в правительстве страны занимается первый вице-премьер Андрей Белоусов, напомнил он.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса могут начаться банкротства российских авиакомпаний. По его словам, убытки авиаперевозчиков в этом году году могут составить более 100 млрд руб.

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По подсчетам экспертов консалтинговой компании Bain & Company, возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса может привести к сокращению прямой выручки российских авиакомпаний на 360 млрд руб. до осени 2020 года.

17 марта правительство России и Центробанк выпустили совместное заявление, в котором перечисляются меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, предусмотрена отсрочка взыскания налоговых платежей для авиации и туристической отрасли.

Теги: коронавирус, авиакомпании, Дмитрий Песков
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