Деньги оборотня обращены в казну

Вынесен вердикт по делу об имуществе полковника МВД Дмитрия Захарченко

Суд обратил в доход государства имущество семьи и бывших жен «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко. Изъятое оценивается в четыре раза дороже, чем все имущество чиновников, обращенное в казну с 2013 года

Дмитрий Захарченко. Ноябрь 2016 года (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество семьи «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко, который обвиняется во взятках и других преступлениях. Такое решение приняла судья Елена Кузнецова, передает корреспондент РБК.

Гражданский иск к Захарченко и его семье подала Генпрокуратура, стоимость их имущества она оценила более чем в 9 млрд руб. Это самая крупная сумма, которую государство отсудило у чиновников по закону о контроле за доходами госслужащих: она более чем четырехкратно превышает стоимость всего изъятого в предыдущие четыре года.

Речь идет об 11 квартирах, 16 машино-местах и четырех автомобилях (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne), которые Захарченко, по версии правоохранительных органов, купил на сомнительные доходы для себя и своей семьи. В казну также были обращены наличные в разной валюте на сумму свыше 8,5 млрд руб., которые изъяли при обысках у Захарченко и его близких в сентябре 2016 года, а также полукилограммовый золотой слиток.

По решению суда наличные деньги будут зачислены на счет управления Федерального казначейства по Москве, золотой слиток передадут в Гохран.

Квартиры и автомобили будут переданы управлению Росимущества по Москве. С соответчиков суд также взыскал госпошлину — 60 тыс. руб.

Незаработанные деньги

Официальные заработки полковника и членов его семьи явно не позволяли приобретать роскошные автомобили и недвижимость в таком количестве, заявил в начале процесса замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Бочкарев. Сам Захарченко за все годы работы в органах внутренних дел (с 2001 по 2016 год) официально заработал всего 12 млн руб., а его сестра, у которой обнаружили якобы принадлежавшие полковнику миллиарды, получает зарплату 67 тыс. руб. в месяц. У иных соответчиков официальные заработки едва превышали прожиточный минимум, добавил Бочкарев.

Ответчиками по иску были десять человек из числа родных и знакомых полковника, на которых записано имущество. Все они отрицают, что квартиры и машины приобретал для них Захарченко. А к​ крупным суммам наличными, которые нашли следователи, ответчики, по их уверениям, никак не причастны.

В одной из квартир, где хранились деньги, следователи нашли тетрадь в линейку, где мать Захарченко вела учет лежавших там миллиардов. А одна из камер наружного наблюдения запечатлела сестру полковника, несущую в эту квартиру сумку. Позже эта сумка была найдена в квартире, наполненная деньгами, рассказал прокурор. То, что Захарченко содержал своих жен и сожительниц, доказывается в том числе и его СМС-перепиской с ними, уточнил Бочкарев.

«Никакого отношения к регистрации имущества и его оплате я не имел и не имею, что подтверждается допросами всех его владельцев», — заявил сам Захарченко, которому дали принять участие в заседаниях по видеосвязи из СИЗО. Утверждения, что квартиры, машины и наличные принадлежали ему, полковник назвал «ложью, оговором и клеветой»: «Такие голословные обвинения в мой адрес являются оскорбительными и для меня, и для соответчиков, — сказал полковник. — Это просто юморина». По мнению Захарченко, Генпрокуратура хочет «выбросить людей на улицу» только за то, что они являлись его знакомыми и родственниками.

Рекордное изъятие

Изъять имущество Захарченко в казну позволяет закон о контроле за расходами чиновников, действующий с 2013 года. Согласно ему прокуратура может через суд потребовать обращения собственности госслужащего в доход государства, если он совершает покупки на сумму, трехкратно превышающую его официальный доход (плюс доход супруга или супруги) за последние три года.

К июлю этого года суды рассмотрели 19 таких исков прокуратуры, 12 из них были удовлетворены. К апрелю надзорное ведомство отсудило у чиновников имущество на 2 млрд руб., отчитывались весной в Генпрокуратуре. Таким образом, сумма изъятого у одного только Захарченко и его близких более чем в четыре раза превышает стоимость всего, что было обращено в казну с 2013 года.

Ранее самой крупной суммой, обращенной в казну, были 1,1 млрд руб., которые Генпрокуратура отсудила у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого по десяти эпизодам получения взятки. Бывший глава региона безуспешно оспаривал это решение.

Отдельные аргументы представителей Хорошавина совпадали с аргументами адвокатов семьи и близких Захарченко. В обоих случаях адвокаты указывали на неверные, по их мнению, расчеты цены квартир — за основу бралась кадастровая стоимость, а не сумма, за которую они были куплены. По закону государство может установить контроль за расходами только самого чиновника, его супруги или супруга и их несовершеннолетних детей, тогда как в случае Захарченко и в случае Хорошавина круг ответчиков оказался шире. К тому же в законе речь идет только о регистрируемом имуществе — недвижимости, автомобилях или ценных бумагах. Тогда как у Захарченко, как и у Хорошавина, большая часть указанной в иске стоимости приходилась на наличные деньги.

Выгода для бюджета от изъятия имущества Захарченко может оказаться меньше указанных в решении суда 9 млрд руб. Обычно объекты, отошедшие к государству, будь то таможенный конфискат или изъятые по решению суда квартиры, распродаются на специальном аукционе, рассказал РБК ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Кирилл Титаев. «К таким аукционам есть некоторые претензии, потому что были случаи, когда из-за манипулирования аукционными площадками имущество покупали, условно говоря, нужные люди по очень заниженным ценам. Потому что процедура такова, что раз в период времени цена снижается на определенный шаг — обычно процент от изначальной стоимости. Но мы знаем и о большом количестве случаев, когда объект отдается за свою реальную стоимость», — пояснил эксперт.

Полученные таким образом деньги зачисляются в федеральный бюджет, никакого особого порядка их расходования не предусмотрено, уточнил Титаев.

«У нас есть много разделов неналоговых бюджетных поступлений — всевозможные штрафы, пени, бесконечные «прочие» поступления. Но в итоге эти средства все равно попадают в общий котел. На что они пойдут, мы не знаем. Невозможно сказать, что миллиарды Захарченко будут потрачены строго на пенсии, индексацию или строительство дорог»​, — пояснила РБК эксперт Экономической экспертной группы (ЭЭГ) по фискальной политике Александра Суслина.

Миллионы на садоводстве и майнинге Среди ответчиков по иску кроме самого Захарченко были его родители, сестра Ирина Разгонова, четыре бывшие жены — официальные и гражданские, а также мать одной из них и дальняя родственница другой. Мать полковника Валентина Захарченко купила элитное жилье, получив в 1990-е миллионное наследство от умершей состоятельной родственницы; кроме того, женщина сколотила состояние на продаже овощей с приусадебного участка, заявил ее адвокат Виктор Емельянов. Еще одним источником заработка Валентины Захарченко были, по его словам, займы под проценты, которые она многократно давала своим знакомым.



Отец полковника, бизнесмен и банкир Виктор Захарченко тоже до последнего времени преуспевал, добавил Емельянов: «Банк может зарабатывать сегодня совершенно разными способами. Сейчас модно — криптовалюта. Кто-то стал миллиардером в последнее время, заработал на биткоинах, занимался майнингом». По мнению адвоката, «в России тяжело заработать только первый миллион. Потом гораздо проще». Виктор Захарченко. 23 мая 2017 года (Фото: Михаил Почуев / ТАСС) Сам Захарченко-старший тоже заявил, что три записанные на него квартиры были куплены на его личные накопления, созданные в 1990-е, когда он, «как Абрамович или Березовский», скупал ваучеры и вкладывался в акции «Газпрома». Виктор Захарченко выступал в суде по видеосвязи из СИЗО: он обвиняется по делу о растрате, связанной с его фиктивным трудоустройством в банк «Московское ипотечное агентство». Представители бывших жен и сожительниц Захарченко объясняли наличие роскошных квартир и автомобилей то успешной предпринимательской деятельностью, то благосостоянием родителей и нынешних супругов, то тем, что у них на счету вдруг оказались деньги подруги, собиравшейся купить виллу на Кипре. «Мне кажется, половине соответчиков вменяют лишь соитие с Захарченко», — иронизировал адвокат бывшей сожительницы полковника Ирины Петрушиной. Происхождение миллиардов ответчики и свидетели, выступавшие на их стороне, объясняли по-разному. Например, адвокат Емельянов настаивал, что найденные в квартире на Ломоносовском проспекте суммы в долларах и евро имеют все признаки клада, и именно так к ним и следует относиться. А Владимир Разгонов, супруг сестры Захарченко, предположил, что найденные деньги могли принадлежать ему, поскольку он всегда хорошо зарабатывал: держал на Украине кинотеатры, занимался ремонтом квартир и риелторским бизнесом.

Дело Захарченко

Уголовное же дело против Захарченко пока расследуется. Он был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого. Также ему вменяли злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию вывода средств из Нота-банка.

На момент задержания Захарченко работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где исполнял обязанности начальника управления «Т» (оно занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере и сейчас упразднено).

В дальнейшем Захарченко вменили еще несколько эпизодов взяток. В частности, владелец ресторана La Maree Меди Дусс дал полковнику $800 тыс. наличными за общее покровительство, а также дисконтную карту заведения на 3,5 млн руб., считает следствие.