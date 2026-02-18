 Перейти к основному контенту
0

Замену IT-специалистов на ИИ исключили из-за кода «пьяного программиста»

Кузьминов: Через 5–7 лет ИИ заменит бухгалтеров, юристов и администраторов
Сюжет
Радио РБК
Через 5–7 лет искусственный интеллект сможет заменить до половины специалистов рутинного умственного труда — от бухгалтеров до базовых программистов, считает научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Массовой замены IT-специалистов на искусственный интеллект пока не наблюдается, поскольку за ИИ «надо очень сильно следить» — он тяготеет к «глюкам» «сильнее, чем пьяный программист», заявил в эфире Радио РБК экономист, первый ректор и научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Пока да, действительно искусственный интеллект... довольно активно базовый код пишет, но за ним надо очень сильно следить, потому что он к разным глюкам тяготеет гораздо сильнее, чем пьяный программист. И в этом отношении пока массовое увольнение программистов я не наблюдаю. И у нас, и в зарубежных странах», — сказал он.

По его прогнозу, до половины рабочих мест «рутинного умственного труда» могут сократиться из-за внедрения ИИ, но лишь после того, как технология будет отлажена. В частности, когда появятся модели, способные проверять сами себя.

К категориям специалистов, которым в будущем грозит сокращение из-за ИИ, Кузьминов отнес базовых программистов, пишущих код по чужим задачам, бухгалтеров, корпоративных юристов, а также представителей других профессий — например, сотрудников на ресепшене.

«То есть те, кто работает не руками и выполняют рутинные операции», — пояснил он.

По оценке Кузьминова, ИИ сможет заменить эти профессии через 5–7 лет.

Ведущие вузы изменят льготы олимпиадников для увеличения приема по ЕГЭ
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В связи с такими рисками научный руководитель ВШЭ посоветовал тем, кто планирует получать перечисленные специальности, рассчитывать на карьеру высококвалифицированных специалистов.

«Условно говоря, если ты хочешь учиться на бухгалтера — учись, но учти, что бухгалтеров нужно будет на треть, на половину, наверное, меньше, и что ты должен быть высококвалифицированным человеком, потому что рутинных задач для человека, который расслабляется на работе, уже не будет», — отметил Кузьминов.

Одним из обязательных условий подготовки в этом секторе специальностей станет «умение промптить» — то есть ставить задачи ИИ, контролировать его и управлять им, добавил он.

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Специальности, связанные с ИИ, здоровьем человека и освоением космоса, будут востребованы в ближайшие годы, заявил ранее в эфире Радио РБК ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказывал, что три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов российских вузов в 2025 году — инженерные. Кроме того, молодежь интересовалась педагогическим направлением.

В феврале министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании профильного комитета Госдумы заявил, что при большом количестве студентов в стране виден дефицит квалифицированных кадров. По его словам, система высшего образования «в целом работает недостаточно эффективно».

 

