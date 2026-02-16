Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Министр образования Валерий Фальков призвал частные вузы улучшать качество приема на платные заочные программы, доминирующие в этом сегменте образования. Минобрнауки продолжит регулировать платный прием, сказал он

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Министерство науки и высшего образования уделяет особое внимание сфере платного заочного образования, которое показывает низкое качество. Об этом сообщил министр Валерий Фальков на Форуме негосударственного образования. Он попросил частные вузы следить за качеством студентов, которые набирают на такие программы.

«Заочное платное образование, которое для многих из вас [частных вузов] является доминирующим, — это зона нашего пристального внимания. И я попрошу вас, конечно же, посмотреть на качество тех, кого вы принимаете, потому что нам это все видно», — сказал Фальков, передает корреспондент РБК.

Министр отметил, что последние три года количество студентов вузов увеличивалось в основном за счет платного приема. При этом Минобрнауки фиксировало «зоны некачественного высшего платного образования, во многом связанного с заочным обучением».

Для улучшения качества набора министерство в 2026 году скорректировало платный прием, напомнил Фальков. Так, при определенных критериях платный набор на конкретные программы в конкретных университетах был ограничен, сокращен или сведен к нулю. По словам Фалькова, министерство делало это «очень вдумчиво». Объем платного приема на 2027 год также будут корректировать исходя из качества образования, заявил он.

Фальков также добавил, что помимо заочного образования министерство уделяет особое внимание обучению по социально-гуманитарным направлениям подготовки. «Неоспоримый факт состоит в том, что некачественное образование в значительной степени сосредоточено в сфере социально-экономического и гуманитарного образования. Это складывалось десятилетиями, но эти диспропорции, которые надо исправлять, нельзя трактовать как неуважение либо пренебрежительное отношение к социально-гуманитарному знанию и гуманитарным направлениям подготовки <...>. К нему надо так же бережно относиться и системно заниматься качеством», — сказал Фальков.

По словам министра, государственные вузы, особенно региональные, последовательно показывают повышение качества образования за счет сокращения студентов со средними баллами ЕГЭ меньше 56.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Светлана Кочетова сообщила, что 49% образовательных программ в частных вузах России не имеют государственной аккредитации, то есть по ним не могут выдавать дипломы государственного образца. Всего в стране 439 частных вузов, включая 129 филиалов. Им выдано 4,5 тыс. лицензий, при этом госаккредитаций — 2,2 тыс.

По словам Кочетовой, согласно статистике, студенты, которые поступают в частные вузы без госаккредитации, на поздних курсах переводятся в другие организации, чтобы после прохождения аттестации получить диплом государственного образца.

Она отметила, что в декабре, когда Минобрнауки установило предельное число платных мест по определенным программам, многие частные вузы начали подавать документы на переоформление лицензий для открытия новых образовательных программ.

В декабре Фальков сообщал, что в рамках корректировки платного приема в вузах сократится около 45 тыс. мест по 40 направлениям. Это около 13% от всех платных мест. При этом больше всего сокращение затронет негосударственные учреждения, где число платного приема снизится почти на 20%.