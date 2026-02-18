 Перейти к основному контенту
Научрук ВШЭ предупредил о риске «раздувания» числа бюджетных мест в вузах

Кузьминов из ВШЭ: «раздувание» числа бюджетных мест не принесет пользу экономике
Сюжет
Радио РБК
Дальнейшее увеличение числа бюджетных мест в вузах приведет к зачислению слишком слабых студентов, что навредит экономике, считает научрук ВШЭ Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В России в последние годы наблюдалось увеличение количества бюджетных мест в университетах, однако дальнейшее расширение их числа нецелесообразно, считает экономист, первый ректор и научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. В эфире Радио РБК он заявил, что такая политика вынуждает вузы зачислять абитуриентов с низким уровнем подготовки, что негативно сказывается на экономике страны.

Кузьминов отметил, что количество бюджетных пять лет назад «очень солидно» росло — по 10% в год. Он добавил, что президентом задача тогда была поставлена дать возможность людям в регионах свободно обучаться, «они готовы на это».

«Я считаю, что дальше их [бюджетные места] раздувать, на самом деле, уже не нужно, потому что мы гибкость не сохраним и мы вынуждены будем заставлять вузы принимать очень слабых студентов, что нехорошо, потому что для экономики в стране ничего хорошего не будет», — считает он.

Второй важный процесс, который развивался параллельно, по словам Кузьминова, — это попытка государства перенаправить поток девятиклассников из школ в колледжи, перепрофилируя их образовательные траектории. «С другой стороны, у нас идет наполнение, если хотите, престижем, позитивными ожиданиями системы СПО [среднего профессионального образования], чего не было со времен Брежнева», — добавил научрук ВШЭ.

По его словам, оптимальное для экономики соотношение специалистов со средним профессиональным и высшим образованием составляет 60 на 40 в пользу СПО. В настоящее время в России сложилось примерно такое распределение, заключил Кузьминов.

В октябре 2025 года глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в 2026/27 учебном году ведомство выделит вузам 620,5 тыс. бюджетных мест. По его словам, общий объем контрольных цифр приема на 2026/27 учебный год, распределяемый на конкурсной основе, сохранится на уровне прошлого года. При этом для новых регионов предусмотрено около 28,5 тыс. мест, отметили в ведомстве. В декабре министр сообщил, что министерство планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах. Сокращение коснется 40 направлений, в том числе таких, как «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью».

За последние три года число принятых в российские вузы студентов, обучающихся на контрактной основе, выросло на 24,1%, следует из ежегодного мониторинга качества приема в вузы, проведенного в 2025 году ВШЭ при поддержке Министерства науки и высшего образования. При этом средний балл таких поступающих снизился. Для улучшения качества образования набираемых студентов министерство в 2026-м впервые стало регулировать число платных мест в вузах.

Разница между числом выпускников девятых классов, которые решили продолжить учебу в школе, и теми, кто выбрал получение образования специалиста среднего звена в колледжах, в 2024 году достигла минимального за последние 25 лет, значения. Об этом говорится в ежегодном сборнике «Индикаторы образования» Высшей школы экономики. Там указано, что доля выпускников девятых классов, которые выбирают продолжение учебы в школе, стабильно сокращается.

 

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Оксана Гречанюк, Александр Ляпин
высшее образование вузы НИУ ВШЭ среднее образование
