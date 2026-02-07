В России рекордно сократилась доля переходящих в 10-й класс школьников

Количество поступающих в 10-й класс сократилось на 4% за четыре года, а число поступающих и оканчивающих колледжи растет. Однако интерес к обучению рабочим специальностям продолжает падать, показало исследование ВШЭ

В 2024 году разница между числом выпускников 9-х классов, которые решили продолжить учебу в школе, и теми, кто выбрал получение образования специалиста среднего звена в колледжах, стала минимальной за последние 25 лет, следует из ежегодного сборника «Индикаторы образования» Высшей школы экономики. В 10-й класс поступили 708,2 тыс., а на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена — 695,6 тыс. человек, отмечено в сборнике. В 2023 году продолжение учебы в школе выбрали 690,8 тыс. выпускников 9-х классов, а колледжи — 647,2 тыс.

Еще 158,5 тыс. человек в 2024 году также выбрали учебу в учреждениях среднего профессионального образования, но на программах подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Речь идет именно о тех, кто окончил 9-й класс школы в 2024 году.

Доля выпускников 9-х классов, которые выбирают продолжение учебы в школе, стабильно сокращается. В 2024 году поступление в 10-й класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%. Самый высокий показатель за рассматриваемый период наблюдался в 2000 году, когда учебу в средней школе продолжили 68%.

Однако общее число поступивших в 10-й класс сразу после 9-го не снизилось, а даже немного увеличилось, но это связано с ростом общей численности школьников. Авторы сборника отмечают, что те, кто выбирает продолжение учебы в школе, ориентируются на поступление в высшие учебные заведения.

Количество поступивших в колледжи на программы подготовки специалистов среднего звена увеличилось в 2020–2024 годах с 37 до 42%. За эти четыре года программы подготовки рабочих и служащих стабильно выбирали только 10% выпускников 9-х классов. В исследовании также указано, что в 2024 году доля тех, кто вышел после получения среднего образования на рынок труда, составила 6% выпускников.

Система среднего профессионального образования (СПО) готовит два основных блока специалистов: квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов среднего звена. Обучение рабочих и служащих обычно длится меньше времени, и они не могут занимать руководящие должности в отличие от специалистов среднего звена.

Например, педагогическим специальностям можно обучиться, только поступив на программы подготовки среднего звена. В области здравоохранения в качестве квалифицированного рабочего и служащего можно только получить диплом медсестры, а специалисты среднего звена могут освоить программы клинической медицины, науки о здоровье и профилактическую медицину, а также фармацевтику, поэтому программы среднего звена пользуются значительно большим спросом. Рабочих и служащих в системе СПО начали готовить с 2013 года, когда упразднили ПТУ — профессионально-технические училища.

Директор центра статистики и мониторинга образования Института статистических исследований и экономики НИУ ВШЭ и один из авторов сборника Николай Шугаль прокомментировал РБК, что популярность программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена значительно различается, поэтому эти два блока в сборнике рассматривают отдельно.

Он отметил, что доля тех, кто выбирает программы подготовки специалистов среднего звена после 9-го класса в год получения школьного аттестата, выросла с 12% в 2001 году до 42% в 2024-м. Интерес к обучению рабочим специальностям за этот период упал с 17 до 10%.

«Если говорить о программах СПО в целом, то их выбирают более половины всего выпуска из основной школы, а смещение образовательных предпочтений происходит именно в сторону специалистов среднего звена», — пояснил Шугаль. По его мнению, направления подготовки рабочих и служащих вряд ли исчезнут совсем, но и причин для роста интереса к этим программам он не видит.

Как растет число студентов колледжей и техникумов

Количество учащихся в колледжах и других учреждениях среднего профессионального образования на начало учебного 2024 года увеличилось до 3,9 млн человек, в 2023 году их было 3,7 млн человек. Число выпускников за год также выросло с 818,4 тыс. до 851,6 тыс. человек. При этом количество окончивших программы квалифицированных рабочих и служащих за год сократилось с 167,8 тыс. до 163,6 тыс. человек. Среди всех выпускников СПО в 2024 году программы для квалифицированных рабочих и служащих окончили 19,2%, остальные 80,8% — это выпускники программ подготовки специалистов среднего звена. Количество выпускников программ среднего персонала в 2024 году увеличилось до 688 тыс., в 2023 году их было 650 тыс. человек.

По мнению Шугаля, интерес к среднему профессиональному образованию и дальше будет расти. Он считает, что этому будет способствовать эксперимент в некоторых регионах, где выпускники 9-х классов могут сдать только два экзамена, если продолжат обучение в колледже. Также, по мнению автора сборника, СПО набирает привлекательность за счет программ проекта «Профессионалитет», в рамках которого подготовка короче и усилена практикоориентированность и тесное взаимодействие с работодателем, что повышает шансы на быстрое трудоустройство по востребованным на рынке труда специальностям.

Какие направления популярны у студентов колледжей

Самым популярным среди поступающих на программы среднего профессионального образования остается «Инженерное дело, технологии и технические науки». Эти направления в 2024 году окончили 65,3% рабочих и почти 40% всех выпущенных специалистов среднего звена. Чаще всего они выбирали программы «Информатика и вычислительная техника», а также «Техника и технологии наземного транспорта». Их в 2024 году окончили 54,4 тыс. и 49,9 тыс. человек соответственно.

На втором месте общественные науки, которые включают в себя программы «Экономика и управление», «Социологическая и социальная работа», «Юриспруденция», «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», а также «Сервис и туризм». С 2020 по 2024 год число выпускников этих направлений увеличилось на 35,7%: с 144 тыс. до 195,4 тыс. человек.

Меньше всего среди учащихся в СПО востребована программа «Науки о Земле», а также гуманитарные предметы, которые включают в себя историю и археологию, а также физическая культура и спорт.

Все меньше желающих стать медицинской сестрой выбирают программы для квалифицированных рабочих и служащих. Число выпускников снизилось с 1,1 тыс. человек в 2020 году до всего 200 человек в 2024 году. Зато интерес к этому направлению в рамках обучения среднего медперсонала стабильно растет. За последние четыре года число выпускников по программе «Сестринское дело» выросло почти на 42% и составило 54,2 тыс. человек.