 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0

В России рекордно сократилась доля переходящих в 10-й класс школьников

Сюжет
Инфографика РБК
Количество поступающих в 10-й класс сократилось на 4% за четыре года, а число поступающих и оканчивающих колледжи растет. Однако интерес к обучению рабочим специальностям продолжает падать, показало исследование ВШЭ
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В 2024 году разница между числом выпускников 9-х классов, которые решили продолжить учебу в школе, и теми, кто выбрал получение образования специалиста среднего звена в колледжах, стала минимальной за последние 25 лет, следует из ежегодного сборника «Индикаторы образования» Высшей школы экономики. В 10-й класс поступили 708,2 тыс., а на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена — 695,6 тыс. человек, отмечено в сборнике. В 2023 году продолжение учебы в школе выбрали 690,8 тыс. выпускников 9-х классов, а колледжи — 647,2 тыс.

Еще 158,5 тыс. человек в 2024 году также выбрали учебу в учреждениях среднего профессионального образования, но на программах подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Речь идет именно о тех, кто окончил 9-й класс школы в 2024 году.

Доля выпускников 9-х классов, которые выбирают продолжение учебы в школе, стабильно сокращается. В 2024 году поступление в 10-й класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%. Самый высокий показатель за рассматриваемый период наблюдался в 2000 году, когда учебу в средней школе продолжили 68%.

Однако общее число поступивших в 10-й класс сразу после 9-го не снизилось, а даже немного увеличилось, но это связано с ростом общей численности школьников. Авторы сборника отмечают, что те, кто выбирает продолжение учебы в школе, ориентируются на поступление в высшие учебные заведения.

Количество поступивших в колледжи на программы подготовки специалистов среднего звена увеличилось в 2020–2024 годах с 37 до 42%. За эти четыре года программы подготовки рабочих и служащих стабильно выбирали только 10% выпускников 9-х классов. В исследовании также указано, что в 2024 году доля тех, кто вышел после получения среднего образования на рынок труда, составила 6% выпускников.

Система среднего профессионального образования (СПО) готовит два основных блока специалистов: квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов среднего звена. Обучение рабочих и служащих обычно длится меньше времени, и они не могут занимать руководящие должности в отличие от специалистов среднего звена.

Например, педагогическим специальностям можно обучиться, только поступив на программы подготовки среднего звена. В области здравоохранения в качестве квалифицированного рабочего и служащего можно только получить диплом медсестры, а специалисты среднего звена могут освоить программы клинической медицины, науки о здоровье и профилактическую медицину, а также фармацевтику, поэтому программы среднего звена пользуются значительно большим спросом.

Рабочих и служащих в системе СПО начали готовить с 2013 года, когда упразднили ПТУ — профессионально-технические училища.

Директор центра статистики и мониторинга образования Института статистических исследований и экономики НИУ ВШЭ и один из авторов сборника Николай Шугаль прокомментировал РБК, что популярность программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена значительно различается, поэтому эти два блока в сборнике рассматривают отдельно.

Он отметил, что доля тех, кто выбирает программы подготовки специалистов среднего звена после 9-го класса в год получения школьного аттестата, выросла с 12% в 2001 году до 42% в 2024-м. Интерес к обучению рабочим специальностям за этот период упал с 17 до 10%.

«Если говорить о программах СПО в целом, то их выбирают более половины всего выпуска из основной школы, а смещение образовательных предпочтений происходит именно в сторону специалистов среднего звена», — пояснил Шугаль. По его мнению, направления подготовки рабочих и служащих вряд ли исчезнут совсем, но и причин для роста интереса к этим программам он не видит.

Как растет число студентов колледжей и техникумов

Количество учащихся в колледжах и других учреждениях среднего профессионального образования на начало учебного 2024 года увеличилось до 3,9 млн человек, в 2023 году их было 3,7 млн человек. Число выпускников за год также выросло с 818,4 тыс. до 851,6 тыс. человек. При этом количество окончивших программы квалифицированных рабочих и служащих за год сократилось с 167,8 тыс. до 163,6 тыс. человек. Среди всех выпускников СПО в 2024 году программы для квалифицированных рабочих и служащих окончили 19,2%, остальные 80,8% — это выпускники программ подготовки специалистов среднего звена. Количество выпускников программ среднего персонала в 2024 году увеличилось до 688 тыс., в 2023 году их было 650 тыс. человек.

По мнению Шугаля, интерес к среднему профессиональному образованию и дальше будет расти. Он считает, что этому будет способствовать эксперимент в некоторых регионах, где выпускники 9-х классов могут сдать только два экзамена, если продолжат обучение в колледже. Также, по мнению автора сборника, СПО набирает привлекательность за счет программ проекта «Профессионалитет», в рамках которого подготовка короче и усилена практикоориентированность и тесное взаимодействие с работодателем, что повышает шансы на быстрое трудоустройство по востребованным на рынке труда специальностям.

Какие направления популярны у студентов колледжей

Самым популярным среди поступающих на программы среднего профессионального образования остается «Инженерное дело, технологии и технические науки». Эти направления в 2024 году окончили 65,3% рабочих и почти 40% всех выпущенных специалистов среднего звена. Чаще всего они выбирали программы «Информатика и вычислительная техника», а также «Техника и технологии наземного транспорта». Их в 2024 году окончили 54,4 тыс. и 49,9 тыс. человек соответственно.

На втором месте общественные науки, которые включают в себя программы «Экономика и управление», «Социологическая и социальная работа», «Юриспруденция», «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», а также «Сервис и туризм». С 2020 по 2024 год число выпускников этих направлений увеличилось на 35,7%: с 144 тыс. до 195,4 тыс. человек.

Меньше всего среди учащихся в СПО востребована программа «Науки о Земле», а также гуманитарные предметы, которые включают в себя историю и археологию, а также физическая культура и спорт.

Все меньше желающих стать медицинской сестрой выбирают программы для квалифицированных рабочих и служащих. Число выпускников снизилось с 1,1 тыс. человек в 2020 году до всего 200 человек в 2024 году. Зато интерес к этому направлению в рамках обучения среднего медперсонала стабильно растет. За последние четыре года число выпускников по программе «Сестринское дело» выросло почти на 42% и составило 54,2 тыс. человек.

Сборник «Индикаторы образования» выходит ежегодно. Его готовит Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) на основании данных Росстата, Минпросвещения, ведомственного ситуационного центра Министерства науки и высшего образования. Также авторы используют данные Федерального казначейства, Организации экономического сотрудничества и развития, Евростата, Института статистики ЮНЕСКО, результаты международных рейтингов университетов и собственные методологические и аналитические разработки. Статистическая информация в сборнике не учитывает данные по новым регионам.

В 2026 году представлен сборник с данными за 2024 год.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
При участии
Анастасия Сирина, Светлана Прохорова
Колледжи школы профобразование НИУ ВШЭ статистика образование вузы высшее образование
Материалы по теме
Минобрнауки напомнило об изменениях порядка приема в вузы в 2026 году
Общество
Кравцов оценил предложение об отмене домашних заданий
Общество
Минпросвещения назвало регионы, где можно поступить в колледж онлайн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова Политика, 10:40
В России рекордно сократилась доля переходящих в 10-й класс школьников Общество, 10:30
6 шляп мышления: как договариваться с собой в стрессовые моментыПодписка на РБК, 10:29
«Взгляни на свое нижнее белье». Как Эпштейн вмешивался в политику в Азии Политика, 10:28
В Москве зафиксировали самую теплую ночь с конца января Общество, 10:27
ТАСС назвал причину смерти бывшего замминистра юстиции Тропина Политика, 10:16
В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света Общество, 10:09
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Просто друзья»: возможна ли дружба между мужчиной и женщинойПодписка на РБК, 10:08
Politico узнало о возможном расколе в ЕС из-за запрета стали из России Политика, 10:06
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Курс биткоина обвалился на 50%. Как действовать инвесторуПодписка на РБК, 10:00
Как купить недостающие стаж и пенсионные баллы для получения страховой пенсии Инвестиции, 10:00
В России низкие зарплаты. Причина — начальники не хотят делиться властью Образование, 10:00
На востоке Польши аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации Политика, 09:56