В России рекордно выросло число студентов-платников

За три года число принятых в российские вузы студентов по контракту выросло на четверть и достигло 227,9 тыс. Средний балл принятых по договору стал самым низким за последние семь лет, показал мониторинг НИУ ВШЭ

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

За последние три года число принятых в российские вузы студентов, обучающихся на контрактной основе, выросло на 24,1%, при этом средний балл таких поступающих снизился. Это следует из ежегодного мониторинга качества приема в вузы, проведенного в 2025 году Высшей школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования. Для улучшения качества образования набираемых студентов министерство в 2026-м впервые стало регулировать число платных мест в вузах.

Всего за год число принятых студентов увеличилось с 555,8 тыс. до 585,4 тыс. Это произошло за счет прироста числа платных студентов, в то время как количество поступивших на бюджет осталось почти таким же. В целом за три года, с 2023-го по 2025-й, число принятых в вузы на платной основе увеличилось на четверть, а на бюджет — на 0,2%.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов связал рост числа платных студентов в последние годы с демографическими показателями. «Обусловлено это чисто демографическими причинами. Растет возрастная когорта людей, которые родились в 2007–2008 годах», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам мониторинга.

Вместе с тем средний балл ЕГЭ принятых студентов-платников снизился 63,8 до 61,9. Среди бюджетников этот показатель практически на одном уровне: в 2023 году — 69, в 2024-м — 69,7, а в 2025 году — 69,8.

Авторы исследования отмечают, что, если рассматривать показатели платного набора за последние восемь лет, те демонстрируют положительный сдвиг качества, а снижение в последние годы стоит интерпретировать скорее «как фазу адаптации к изменяющимся условиям рынка образования, чем как долгосрочную деградацию качества».

В 2025 году Минобрнауки впервые решило сократить возможность вузов набирать студентов на платной основе. Сокращение платных мест в 2026-м затронет 40 направлений, в том числе гуманитарные и социально-гуманитарные, такие как «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью». Как заявлял министр науки и высшего образования Валерий Фальков, всего сократят 45 тыс. мест, или 13% от платного набора.

Согласно мониторингу ВШЭ, прием платных студентов со средним баллам ЕГЭ ниже 50 составляет около 1% от совокупного набора и 2% от платного набора. По мнению авторов исследования, необходимо продолжать принимать меры для сокращения этой группы учащихся.

ВШЭ ведет мониторинг качества приема в вузы с 2010 года. Исследование базируется на данных из открытых источников (официальных сайтов вузов), информацию собирают только об очных программах бакалавриата и специалитета. В 2025 году в мониторинг вошли 815 вузов, включая 395 головных государственных университетов, 329 филиалов и 91 негосударственных. По каждому из них рассчитывали средние баллы ЕГЭ поступивших, при этом в анализе преимущественно используют данные о вузах, где прием составил более 300 человек.

Студентов с низкими баллами стало меньше

В общем наборе в последние годы снижается количество принятых студентов с низкими баллами ЕГЭ (меньше 59). Так, с 2018-го доля поступивших с низкими баллами уменьшилась в 1,5 раза. Если в том году таких абитуриентов было 37,5 тыс., что составляло 7,7% от общего набора, то к 2025-му их число сократилось до 30,8 тыс., а доля — до 5,3%. По мнению авторов исследования, такое снижение не случайно, а служит «устойчивым трендом, который последовательно развивался». Авторы отмечают что общее повышение качества образования происходит не только за счет показателей ведущих вузов, но и в результате сокращения доли студентов с низкими баллами ЕГЭ.

Студентов со средним баллом, 56–69, за три года стало больше: их доля выросла с 59,5 до 67% от общего набора, а вот поступающих с 70–79 баллами, наоборот, уменьшилась, с 29,5 до 21,1%. Доля высокобалльников (80+ баллов) в 2025-м осталась на уровне 2023 года — 6,5%, хотя в 2024-м незначительно увеличивалась, до 7,3%.

При этом в долгосрочном периоде, с 2018 по 2025 год, количество зачисленных в вузы, чей средний балл ЕГЭ больше 80, увеличилось в 1,5 раза, с 25,3 тыс. до 38 тыс. человек к 2025-му. Позитивная динамика наблюдается и среди абитуриентов со средним баллом ЕГЭ 70–79: число зачисленных с такими баллами в вузы увеличилось с 92,5 тыс. до 123,8 тыс.

Согласно исследованию, значительно уменьшилось количество вузов с низким качеством приема (меньше 59 баллов) в регионах, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. За последние восемь лет число университетов, принимавших на бюджет с низкими баллами, сократилось с 37 до 24 (с 14,4 до 8,9%) и с 21 до 17 среди набиравших на платное (с 15,1 до 12,4%).

Но разрыв между региональными и столичными вузами сохраняется: так, в 2025 году средний балл поступающих в Москве был выше показателей остальных регионов на 14,5 балла по бюджетному набору и почти на 8 баллов по платному. Санкт‑Петербург занимает промежуточное положение: средний балл поступающих в вузы Северной столицы и Ленобласти выше на 11,5 среди бюджетного и на 6,4 среди платного набора. Таким образом, региональные вузы увеличивают доступность обучения, но качество набора остается примерно на том же уровне, отмечают в исследовании.

Растет доля студентов, поступающих без экзаменов

Данные ВШЭ подтверждают тренд на увеличение числе студентов, которые поступают без вступительных испытаний, то есть без предоставления результатов ЕГЭ. Такое право получают призеры и победители олимпиад, а также льготные категории абитуриентов.

Зачисление без ЕГЭ постепенно увеличивается как в абсолютных числах, так и по доле: если в 2018 году зачислили 4,9 тыс., то в 2025-м — 9,2 тыс. таких студентов. Их доля в общем приеме выросла с 1 до 1,6%, а среди бюджетников — с 1,7 до 2,6%.

О росте числа студентов, которые поступают по результатам олимпиад, в августе сообщали ведущие вузы. Например, в Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана в 2025 году поступили 520 олимпиадников — это на 60% больше, чем годом раньше, когда их было 326.

В ИТМО зачислили рекордное количество олимпиадников — 728. В прошлом году их число составляло 683, а в 2023-м — 565 человек. В Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова число олимпиадников выросло на 43,5%, а выбирали они при этом как информационные технологии, так и гуманитарные или творческие специальности.

Каковы показатели вузов новой модели высшего образования

Университеты, которые начали переход на новую модель высшего образования, с 2023 года показывают разные результаты. Например, в Томском государственном университете (ТГУ) и Московском педагогическом государственном университете (МГПУ) средний балл ЕГЭ поступивших стабильно снижался в течении трех лет, с 74,1 до 70,4 балла и с 72,1 до 67 баллов соответственно. В то же время в МПГУ количество студентов в это время увеличилось на 37,1%, что считается рекордным среди пилотных вузов. В ТГУ же число принятых студентов осталось примерно на том же уровне, в 2025 году туда поступили 3 тыс. человек.

В остальных четырех вузах пилотного проекта средний балл ЕГЭ увеличился в 2024 году, но в 2025-м снова стал немного ниже. К примеру, в Санкт-Петербургском горном университете за три года он снизился на 0,3, при этом число студентов выросло на 16%. А в Университете науки и технологий МИСИС, наоборот, средний балл в 2025 году стал на 1 больше, чем в 2023-м, но число студентов немного сократилось.

«Данные фиксируют разнотипное выстраивание стратегий в рамках обновленной модели высшего образования. Каждое учреждение выстраивает собственный баланс между ростом набора и качеством, что может формировать новую многополярность в российском академическом пространстве», — говорится в мониторинге. Авторы исследования считают, что пилотный проект может быть не просто этапом реформы, а дать возможность вузам экспериментировать с разными моделями конкурентоспособности.

Интерес к инженерным специальностям продолжает расти

В 2025 году продолжился переход спроса высокобалльных абитуриентов с программ социально-гуманитарного цикла на инженерные и IT-направления, следует из мониторинга. Причем такая тенденция заметна и на уровне направлений профессионального образования и в вузах.

По качеству совокупного приема среди вузов, которые набрали больше 300 человек, первое место заняло направление «Ядерные физика и технологии», на него поступали студенты со средним баллом 76,9. Всего четыре из пяти лидирующих направлений по уровню среднего балла заняли технические направления, хотя в 2023-м в топе не было ни одного из них, следует из мониторинга.

В 2025 году 16 вузов приняли студентов с общим средним баллом выше 80, среди них — семь технических университетов во главе с МФТИ и МИФИ, пять классических университетов (НИУ ВШЭ, МГУ и Новосибирский университет) и их филиалы, которые также ведут набор на инженерные и IТ-направления, а также два медицинских и два социально-экономических вуза (МГИМО и ВАВТ). По сравнению с 2023-м в группе лидеров сменились три университета, а покинули топ рейтинга вузы преимущественно социально-гуманитарной направленности.

В топе вузов со средним баллом выше 80 теперь два медицинских вуза вместо одного: Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова и Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова. Единственный представитель педагогической сферы, Московский городской педагогический университет, напротив, не сумел удержать показатели. Разбивка по регионам не изменилась: в топе — десять московских университетов, три петербургских и по одному представителю из Татарстана (Иннополис), Нижнего Новгорода (филиал НИУ ВШЭ) и Новосибирска (НГУ).

В исследовании отмечают, что технические университеты с высокими средними баллами ЕГЭ часто характеризуются относительно небольшим объемом приема. Например, в 2025 году в МФТИ было зачислено 1,2 тыс. человек, а в МИФИ — 1,3 тыс., в то время как в НИУ ВШЭ в 2025 году приняли 7,3 тыс. студентов. По мнению авторов, происходит не просто рост желающих учиться по техническим направлениям, а концентрация наиболее сильных поступающих в узкопрофильных технических областях.