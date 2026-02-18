 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Инфографика РБК⁠,
0

В России рекордно выросло число студентов-платников

Как меняется доля льготников, олимпиадников и пятидесятибалльников по ЕГЭ
Сюжет
Инфографика РБК
За три года число принятых в российские вузы студентов по контракту выросло на четверть и достигло 227,9 тыс. Средний балл принятых по договору стал самым низким за последние семь лет, показал мониторинг НИУ ВШЭ
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

За последние три года число принятых в российские вузы студентов, обучающихся на контрактной основе, выросло на 24,1%, при этом средний балл таких поступающих снизился. Это следует из ежегодного мониторинга качества приема в вузы, проведенного в 2025 году Высшей школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования. Для улучшения качества образования набираемых студентов министерство в 2026-м впервые стало регулировать число платных мест в вузах.

Всего за год число принятых студентов увеличилось с 555,8 тыс. до 585,4 тыс. Это произошло за счет прироста числа платных студентов, в то время как количество поступивших на бюджет осталось почти таким же. В целом за три года, с 2023-го по 2025-й, число принятых в вузы на платной основе увеличилось на четверть, а на бюджет — на 0,2%.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов связал рост числа платных студентов в последние годы с демографическими показателями. «Обусловлено это чисто демографическими причинами. Растет возрастная когорта людей, которые родились в 2007–2008 годах», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам мониторинга.

Вместе с тем средний балл ЕГЭ принятых студентов-платников снизился 63,8 до 61,9. Среди бюджетников этот показатель практически на одном уровне: в 2023 году — 69, в 2024-м — 69,7, а в 2025 году — 69,8.

Авторы исследования отмечают, что, если рассматривать показатели платного набора за последние восемь лет, те демонстрируют положительный сдвиг качества, а снижение в последние годы стоит интерпретировать скорее «как фазу адаптации к изменяющимся условиям рынка образования, чем как долгосрочную деградацию качества».

В 2025 году Минобрнауки впервые решило сократить возможность вузов набирать студентов на платной основе. Сокращение платных мест в 2026-м затронет 40 направлений, в том числе гуманитарные и социально-гуманитарные, такие как «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью». Как заявлял министр науки и высшего образования Валерий Фальков, всего сократят 45 тыс. мест, или 13% от платного набора.

Согласно мониторингу ВШЭ, прием платных студентов со средним баллам ЕГЭ ниже 50 составляет около 1% от совокупного набора и 2% от платного набора. По мнению авторов исследования, необходимо продолжать принимать меры для сокращения этой группы учащихся.

ВШЭ ведет мониторинг качества приема в вузы с 2010 года. Исследование базируется на данных из открытых источников (официальных сайтов вузов), информацию собирают только об очных программах бакалавриата и специалитета.

В 2025 году в мониторинг вошли 815 вузов, включая 395 головных государственных университетов, 329 филиалов и 91 негосударственных. По каждому из них рассчитывали средние баллы ЕГЭ поступивших, при этом в анализе преимущественно используют данные о вузах, где прием составил более 300 человек.

Студентов с низкими баллами стало меньше

В общем наборе в последние годы снижается количество принятых студентов с низкими баллами ЕГЭ (меньше 59). Так, с 2018-го доля поступивших с низкими баллами уменьшилась в 1,5 раза. Если в том году таких абитуриентов было 37,5 тыс., что составляло 7,7% от общего набора, то к 2025-му их число сократилось до 30,8 тыс., а доля — до 5,3%. По мнению авторов исследования, такое снижение не случайно, а служит «устойчивым трендом, который последовательно развивался». Авторы отмечают что общее повышение качества образования происходит не только за счет показателей ведущих вузов, но и в результате сокращения доли студентов с низкими баллами ЕГЭ.

Студентов со средним баллом, 56–69, за три года стало больше: их доля выросла с 59,5 до 67% от общего набора, а вот поступающих с 70–79 баллами, наоборот, уменьшилась, с 29,5 до 21,1%. Доля высокобалльников (80+ баллов) в 2025-м осталась на уровне 2023 года — 6,5%, хотя в 2024-м незначительно увеличивалась, до 7,3%.

При этом в долгосрочном периоде, с 2018 по 2025 год, количество зачисленных в вузы, чей средний балл ЕГЭ больше 80, увеличилось в 1,5 раза, с 25,3 тыс. до 38 тыс. человек к 2025-му. Позитивная динамика наблюдается и среди абитуриентов со средним баллом ЕГЭ 70–79: число зачисленных с такими баллами в вузы увеличилось с 92,5 тыс. до 123,8 тыс.

Согласно исследованию, значительно уменьшилось количество вузов с низким качеством приема (меньше 59 баллов) в регионах, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. За последние восемь лет число университетов, принимавших на бюджет с низкими баллами, сократилось с 37 до 24 (с 14,4 до 8,9%) и с 21 до 17 среди набиравших на платное (с 15,1 до 12,4%).

Но разрыв между региональными и столичными вузами сохраняется: так, в 2025 году средний балл поступающих в Москве был выше показателей остальных регионов на 14,5 балла по бюджетному набору и почти на 8 баллов по платному. Санкт‑Петербург занимает промежуточное положение: средний балл поступающих в вузы Северной столицы и Ленобласти выше на 11,5 среди бюджетного и на 6,4 среди платного набора. Таким образом, региональные вузы увеличивают доступность обучения, но качество набора остается примерно на том же уровне, отмечают в исследовании.

Растет доля студентов, поступающих без экзаменов

Данные ВШЭ подтверждают тренд на увеличение числе студентов, которые поступают без вступительных испытаний, то есть без предоставления результатов ЕГЭ. Такое право получают призеры и победители олимпиад, а также льготные категории абитуриентов.

Зачисление без ЕГЭ постепенно увеличивается как в абсолютных числах, так и по доле: если в 2018 году зачислили 4,9 тыс., то в 2025-м — 9,2 тыс. таких студентов. Их доля в общем приеме выросла с 1 до 1,6%, а среди бюджетников — с 1,7 до 2,6%.

О росте числа студентов, которые поступают по результатам олимпиад, в августе сообщали ведущие вузы. Например, в Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана в 2025 году поступили 520 олимпиадников — это на 60% больше, чем годом раньше, когда их было 326.

В ИТМО зачислили рекордное количество олимпиадников — 728. В прошлом году их число составляло 683, а в 2023-м — 565 человек. В Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова число олимпиадников выросло на 43,5%, а выбирали они при этом как информационные технологии, так и гуманитарные или творческие специальности.

Ректор Бауманки — РБК: «Мы немножко проспали технологический передел»
Общество
Михаил Гордин

Каковы показатели вузов новой модели высшего образования

Университеты, которые начали переход на новую модель высшего образования, с 2023 года показывают разные результаты. Например, в Томском государственном университете (ТГУ) и Московском педагогическом государственном университете (МГПУ) средний балл ЕГЭ поступивших стабильно снижался в течении трех лет, с 74,1 до 70,4 балла и с 72,1 до 67 баллов соответственно. В то же время в МПГУ количество студентов в это время увеличилось на 37,1%, что считается рекордным среди пилотных вузов. В ТГУ же число принятых студентов осталось примерно на том же уровне, в 2025 году туда поступили 3 тыс. человек.

В остальных четырех вузах пилотного проекта средний балл ЕГЭ увеличился в 2024 году, но в 2025-м снова стал немного ниже. К примеру, в Санкт-Петербургском горном университете за три года он снизился на 0,3, при этом число студентов выросло на 16%. А в Университете науки и технологий МИСИС, наоборот, средний балл в 2025 году стал на 1 больше, чем в 2023-м, но число студентов немного сократилось.

«Данные фиксируют разнотипное выстраивание стратегий в рамках обновленной модели высшего образования. Каждое учреждение выстраивает собственный баланс между ростом набора и качеством, что может формировать новую многополярность в российском академическом пространстве», — говорится в мониторинге. Авторы исследования считают, что пилотный проект может быть не просто этапом реформы, а дать возможность вузам экспериментировать с разными моделями конкурентоспособности.

Интерес к инженерным специальностям продолжает расти

В 2025 году продолжился переход спроса высокобалльных абитуриентов с программ социально-гуманитарного цикла на инженерные и IT-направления, следует из мониторинга. Причем такая тенденция заметна и на уровне направлений профессионального образования и в вузах.

По качеству совокупного приема среди вузов, которые набрали больше 300 человек, первое место заняло направление «Ядерные физика и технологии», на него поступали студенты со средним баллом 76,9. Всего четыре из пяти лидирующих направлений по уровню среднего балла заняли технические направления, хотя в 2023-м в топе не было ни одного из них, следует из мониторинга.

В 2025 году 16 вузов приняли студентов с общим средним баллом выше 80, среди них — семь технических университетов во главе с МФТИ и МИФИ, пять классических университетов (НИУ ВШЭ, МГУ и Новосибирский университет) и их филиалы, которые также ведут набор на инженерные и IТ-направления, а также два медицинских и два социально-экономических вуза (МГИМО и ВАВТ). По сравнению с 2023-м в группе лидеров сменились три университета, а покинули топ рейтинга вузы преимущественно социально-гуманитарной направленности.

В топе вузов со средним баллом выше 80 теперь два медицинских вуза вместо одного: Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова и Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова. Единственный представитель педагогической сферы, Московский городской педагогический университет, напротив, не сумел удержать показатели. Разбивка по регионам не изменилась: в топе — десять московских университетов, три петербургских и по одному представителю из Татарстана (Иннополис), Нижнего Новгорода (филиал НИУ ВШЭ) и Новосибирска (НГУ).

В исследовании отмечают, что технические университеты с высокими средними баллами ЕГЭ часто характеризуются относительно небольшим объемом приема. Например, в 2025 году в МФТИ было зачислено 1,2 тыс. человек, а в МИФИ — 1,3 тыс., в то время как в НИУ ВШЭ в 2025 году приняли 7,3 тыс. студентов. По мнению авторов, происходит не просто рост желающих учиться по техническим направлениям, а концентрация наиболее сильных поступающих в узкопрофильных технических областях.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Маргарита Грошева
При участии
Анастасия Сирина, Мария Лозовая
НИУ ВШЭ высшее образование Минобрнауки вузы МИФИ МФТИ РНИМУ имени Пирогова МПГУ ИТМО МГУ МГИМО МИСиС ЕГЭ
