Общество⁠,
0

Минобрнауки в 2026 году выделит вузам 620,5 тыс. бюджетных мест

Минобрнауки в 2026/2027 учебном году выделит вузам 620,5 тыс. бюджетных мест, заявил глава ведомства Валерий Фальков на заседании по формированию контрольных цифр приема. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба правительства России.

Общий объем контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год, распределяемый на конкурсной основе, сохранится на уровне прошлого года. При этом для воссоединенных регионов предусмотрено около 28,5 тыс. мест, отметили в ведомстве.

Чуть более половины мест - 371 тыс. из общего числа - будет направлено на программы бакалавриата и специалитета очной формы, что, по словам министра, обеспечит доступность высшего образования для не менее чем 57,5% выпускников школ. Долю бюджетных мест в регионах планируется увеличить до 73,4%.

Увеличение набора предусмотрено по инженерным (на 1169 мест), сельскохозяйственным (на 594), медицинским (на 166), а также по математическим и естественным направлениям. Одновременно запланировано небольшое сокращение мест по гуманитарным, культурным и искусствоведческим специальностям.

Фальков отметил, что распределение бюджетных мест формируется с учетом прогноза потребности экономики в кадрах, подготовленного Минтрудом. До 1 ноября министерство утвердит приказ об объеме и структуре приема, а до конца 2025 года данные будут доведены до вузов. Они в соответствии с порядком приема должны будут до 20 января разместить информацию для абитуриентов на своих сайтах.

Минобрнауки допустило введение контроля цен на платное обучение в вузах
Общество
Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

В августе Фальков рассказал, что дополнительный набор в вузы в 2025 году сократился почти в три раза.

Министр отметил, что в рамках первой волны в вузах было заполнено 98% бюджетных мест, которых в 2025 году было выделено 441 988.

По словам главы Минобрнауки, лидерами по популярности в 2025 году остались инженерно-технические, педагогические и медицинские специальности. профориентационной работы растет».

Дополнительный прием в вузы объявляется после основного этапа зачисления при наличии свободных бюджетных мест.

Плугина Ирина
Минобрнауки Валерий Фальков вузы образование бюджетные места
