Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тыс.
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 40 642 человек, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD).
Большая часть поисково-спасательных работ будет прекращена в воскресенье,19 февраля, вечером.
В Сирии, которую также затронуло землетрясение, число погибших превысило 5,8 тыс. человек, передает Al Jazeera со ссылкой на данные властей и ООН.
Самое разрушительное в истории Турции землетрясение произошло в начале февраля. Оно затронуло десять провинций. В стране оказались разрушенными, находятся в аварийном состоянии или сильно повреждены 211 тыс. зданий, часть из них будет снесена. Город Нурдагы в провинции Газиантеп решили вовсе снести и отстроить заново.
Спасатели до сих пор находят под завалами выживших. Так, в административном центре провинции Хатай Антакье спустя 296 часов после землетрясения из-под обломков дома смогли спасти трех человек, в том числе одного ребенка.