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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тыс.

AFAD: при землетрясении в Турции погибли 40 642 человека
В Сирии, которую также затронуло землетрясение, число жертв превысило 5,8 тыс. человек
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 40 642 человек, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD).

Большая часть поисково-спасательных работ будет прекращена в воскресенье,19 февраля, вечером.

В Сирии, которую также затронуло землетрясение, число погибших превысило 5,8 тыс. человек, передает Al Jazeera со ссылкой на данные властей и ООН.

Самые разрушительные землетрясения с начала XX века. Фотогалерея
Фотогалерея 

Самое разрушительное в истории Турции землетрясение произошло в начале февраля. Оно затронуло десять провинций. В стране оказались разрушенными, находятся в аварийном состоянии или сильно повреждены 211 тыс. зданий, часть из них будет снесена. Город Нурдагы в провинции Газиантеп решили вовсе снести и отстроить заново.

Спасатели до сих пор находят под завалами выживших. Так, в административном центре провинции Хатай Антакье спустя 296 часов после землетрясения из-под обломков дома смогли спасти трех человек, в том числе одного ребенка.

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