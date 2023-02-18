Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тыс.

В Сирии, которую также затронуло землетрясение, число жертв превысило 5,8 тыс. человек

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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 40 642 человек, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD).

Большая часть поисково-спасательных работ будет прекращена в воскресенье,19 февраля, вечером.

В Сирии, которую также затронуло землетрясение, число погибших превысило 5,8 тыс. человек, передает Al Jazeera со ссылкой на данные властей и ООН.

Самое разрушительное в истории Турции землетрясение произошло в начале февраля. Оно затронуло десять провинций. В стране оказались разрушенными, находятся в аварийном состоянии или сильно повреждены 211 тыс. зданий, часть из них будет снесена. Город Нурдагы в провинции Газиантеп решили вовсе снести и отстроить заново.

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Спасатели до сих пор находят под завалами выживших. Так, в административном центре провинции Хатай Антакье спустя 296 часов после землетрясения из-под обломков дома смогли спасти трех человек, в том числе одного ребенка.