Попова предупредила о сохранении высоких рисков заразиться COVID-19

Глава Роспотребнадзора сообщила, что, несмотря на снижение суточного числа заболевших COVID-19, показатель все еще остается высоким и, соответственно, возможность встретить вирус в обществе также остается достаточно большой

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На сегодняшний день возможность «встретить» коронавирус в России остается достаточно высокой, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Общими усилиями нам удается сдерживать распространение [коронавируса] и, безусловно, цифры снижаются. При этом ежедневно выявляется большое количество случаев инфицирования человека, а мы знаем еще и бессимптомные случаи, значит, это число еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока на сегодня», — пояснила она.

В течение февраля суточное число выявленных случаев заражения в России сокращалось. Если в начале месяца этот показатель превышал 16 тыс., то позже он снизился до 15 тыс., а затем и до 13 тыс. заболевших в день.

Попова напомнила, что все респираторные инфекции «приходят» в середине января, в феврале и марте. По ее словам, сегодня риски, связанные с распространением COVID-19, все еще достаточно велики, и сказать, что «все прошло и мы отпускаем ситуацию» нельзя.