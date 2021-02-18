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Пандемия коронавируса ,  
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Попова предупредила о сохранении высоких рисков заразиться COVID-19

Глава Роспотребнадзора сообщила, что, несмотря на снижение суточного числа заболевших COVID-19, показатель все еще остается высоким и, соответственно, возможность встретить вирус в обществе также остается достаточно большой
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На сегодняшний день возможность «встретить» коронавирус в России остается достаточно высокой, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Общими усилиями нам удается сдерживать распространение [коронавируса] и, безусловно, цифры снижаются. При этом ежедневно выявляется большое количество случаев инфицирования человека, а мы знаем еще и бессимптомные случаи, значит, это число еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока на сегодня», — пояснила она.

В течение февраля суточное число выявленных случаев заражения в России сокращалось. Если в начале месяца этот показатель превышал 16 тыс., то позже он снизился до 15 тыс., а затем и до 13 тыс. заболевших в день.

Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию
Общество
Фото:Andreas Rentz / Getty Images

Попова напомнила, что все респираторные инфекции «приходят» в середине января, в феврале и марте. По ее словам, сегодня риски, связанные с распространением COVID-19, все еще достаточно велики, и сказать, что «все прошло и мы отпускаем ситуацию» нельзя.

«Сейчас иммунная система у человека слабее, чем осенью. <...> Есть еще достаточно известное эпидемиологическое правило — тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас, главное, не попасть в число тех, кто заболевает на излете болезни», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она также рассказала о том, что в России практически нет распространения «британского» штамма коронавируса — случаи его завоза были единичными. «Щит в России работает, он закрывает любую попытку проникновения вируса к нам», — заверила она.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

По ее словам, применяемые в России вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — эффективны и против обычного коронавируса и против его «британского» штамма.

Что касается «южноафриканского» и «бразильского» штаммов, то у российских специалистов пока нет их образцов, отметила Попова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штамм, обнаруженный в ЮАР, является более заразным по сравнению с оригинальным. При этом эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подчеркнула, что при соблюдении мер безопасности распространение инфекции все равно можно взять под контроль.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус
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