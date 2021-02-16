В России впервые за четыре месяца выявили 13 тыс. заболевших COVID-19

Больше всего случаев пришлось на Москву и Санкт-Петербург —1409 и 1082 соответственно. Умерли за сутки от коронавируса в России 459 человек

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 13 233 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это первый раз за четыре месяца, когда в стране выявили менее 14 тыс. случаев за сутки. В последний раз о таком показателе оперативный штаб сообщал 15 октября 2020 года, тогда инфекцию обнаружили у 13 754 человек.

До этого минимум был 10 октября — тогда оперативный штаб сообщил о 12 846 случаях заражения за сутки.

Общее число заболевших в стране к 16 февраля достигло 4 099 323 человек. Больше всего случаев за последние сутки обнаружили в следующих регионах: