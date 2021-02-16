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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые за четыре месяца выявили 13 тыс. заболевших COVID-19

Больше всего случаев пришлось на Москву и Санкт-Петербург —1409 и 1082 соответственно. Умерли за сутки от коронавируса в России 459 человек
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 13 233 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это первый раз за четыре месяца, когда в стране выявили менее 14 тыс. случаев за сутки. В последний раз о таком показателе оперативный штаб сообщал 15 октября 2020 года, тогда инфекцию обнаружили у 13 754 человек.

До этого минимум был 10 октября — тогда оперативный штаб сообщил о 12 846 случаях заражения за сутки.

Общее число заболевших в стране к 16 февраля достигло 4 099 323 человек. Больше всего случаев за последние сутки обнаружили в следующих регионах:

  • Москва — 1409,
  • Санкт-Петербург — 1082,
  • Московская область — 643,
  • Нижегородская область — 416,
  • Воронежская область — 358,
  • Ростовская область — 332.

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Общество

Умерли от коронавируса за прошедшие сутки, по данным оперативного штаба, 459 человек, накануне было зафиксировано 394 смерти. За весь период, по подсчету штаба, умерли 80 979 человек, но Росстат, учитывающий и случаи, когда коронавирус стал не основной причиной смерти, приводил другие данные: по данным ведомства, за апрель—декабрь 2020 года в стране умерли более 162 тыс. человек с COVID-19.

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Разница в данных объясняется методикой подсчета. Росстат, в отличие от оперативного штаба, учитывает не только те случаи, когда коронавирус был основной причиной смерти. В статистику ведомства включены в том числе случаи, когда коронавирус повлиял на развитие смертельных осложнений других болезней или не был подтвержден, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно из-за коронавирусной инфекции.

Автор
Анастасия Батманова
пандемия COVID-19
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