В России впервые за четыре месяца выявили 13 тыс. заболевших COVID-19
За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 13 233 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Это первый раз за четыре месяца, когда в стране выявили менее 14 тыс. случаев за сутки. В последний раз о таком показателе оперативный штаб сообщал 15 октября 2020 года, тогда инфекцию обнаружили у 13 754 человек.
До этого минимум был 10 октября — тогда оперативный штаб сообщил о 12 846 случаях заражения за сутки.
Общее число заболевших в стране к 16 февраля достигло 4 099 323 человек. Больше всего случаев за последние сутки обнаружили в следующих регионах:
- Москва — 1409,
- Санкт-Петербург — 1082,
- Московская область — 643,
- Нижегородская область — 416,
- Воронежская область — 358,
- Ростовская область — 332.