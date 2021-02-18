В Минздраве сообщили об обсуждении испытания «Спутник V» на подростках

Фото: Владислав Шатило / РБК

Вопрос проведения клинических испытаний вакцины «Спутник V» на подростках младше 18 лет изучается, однако он будет решен только после подведения итогов пострегистрационных исследований препарата. Об этом сообщил РБК помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины «Спутник V» у детей и подростков младше 18 лет обсуждается, но будет решаться после подведения итогов основного пострегистрационного исследования вакцины, которое разработчики планируют завершить в мае», — пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что на базе детской больницы им. З.А. Башляевой пройдет клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков. «Будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для подростков в возрасте от 14 до 18 лет», — уточняется в сообщении. Точная дата начала испытаний не названа.

Российская разработка «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. О ее регистрации президент России Владимир Путин объявил в начале августа 2020 года. Сейчас вакцина проходит третий, пострегистрационный этап клинических испытаний.