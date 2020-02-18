Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии

Россияне начнут покидать судно Diamond Princess 19 февраля, часть из них может сразу вылететь домой. По данным посольства, новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV среди граждан России не выявлено

Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Японии.

В представительстве добавили, что часть из них может сразу вылететь на родину.

Представитель посольства в разговоре с РБК добавил, что сейчас дипмиссия прорабатывает детали завтрашнего схода пассажиров.

Накануне посольство сообщило, что одна из гражданок России на судне заразилась коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Женщину пообещали доставить в больницу, где она пройдет курс лечения.