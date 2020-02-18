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Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии

Россияне начнут покидать судно Diamond Princess 19 февраля, часть из них может сразу вылететь домой. По данным посольства, новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV среди граждан России не выявлено
Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Японии.

В представительстве добавили, что часть из них может сразу вылететь на родину.

Представитель посольства в разговоре с РБК добавил, что сейчас дипмиссия прорабатывает детали завтрашнего схода пассажиров.

Накануне посольство сообщило, что одна из гражданок России на судне заразилась коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Женщину пообещали доставить в больницу, где она пройдет курс лечения.

Первая россиянка заразилась коронавирусом
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19 февраля с круизного лайнера начнут эвакуировать всех пассажиров, у которых не выявили инфекции, говорил ранее министр здравоохранения Японии Кацунобу Като. По его словам, все здоровые пассажиры сойдут с судна к 21 февраля. Как сообщили российские дипломаты, японские власти не планируют продлевать карантин на лайнере.

Diamond Princess выполнял рейс по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, он находится на карантине в порту города Йокогама с 4 февраля. Причиной стало выявление коронавируса нового типа у 80-летнего пассажира. После того, как медики провели тестирование и осмотрели тех, кто находится на судне, заболевание нашли еще у десяти человек. Впоследствии число зараженных стало расти и уже превысило 400.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

За минувшие сутки, по данным властей Японии, коронавирусом 2019-nCoV заразились еще 88 человек. По данным российского посольства, граждан России среди них нет.

Всего на судне находятся около 3,7 тыс. пассажиров из 56 стран.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Майя Бобенко
Теги: коронавирус, карантин, круизный лайнер
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