Япония назвала сроки эвакуации незаразившихся пассажиров с лайнера

Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, у которых не нашли новый коронавирус, разрешат покидать судно с 19 февраля, сообщил министр здравоохранения страны Кацунобу Като, передает Sanyo.

Предполагается, что к 21 февраля все здоровые пассажиры сойдут с лайнера, отметил министр. По его словам, на данный момент все необходимые анализы на коронавирус у находящихся на Diamond Princess уже собраны.

Судно находится на карантине в порту Йокогамы с 4 февраля, после того как новый коронавирус обнаружили у 80-летнего пассажира. После первых тестов на лайнере заболевание нашли еще у десяти человек, и позже число заразившихся резко возросло. По последним данным, сейчас на судне инфицированы 454 человека.

17 февраля на Diamond Princess заболела первая гражданка России. В посольстве сообщили, что ее госпитализируют в Японии.