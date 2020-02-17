Дипломаты заявили об отсутствии планов у Японии продлевать карантин

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Карантин на круизном лайнере Diamond Princess, который находится у берегов Японии из-за нового коронавируса, не будут продлевать. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в Японии.

В дипмиссии рассказали, что получили такую информацию от японской стороны. В посольстве отметили, что пока не планируют проводить централизованную эвакуацию россиян с судна, однако граждане сами высказывают желание вернуться в Россию.

«Они все из разных регионов и у них разные маршруты, поэтому мы будем исходить из их интересов», — сказали в пресс-службе.

Круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине в порту города Йокогама с 4 февраля. Судно будет стоять у берегов Японии предположительно до 19 февраля. Причиной карантина стало выявление у 80-летнего пассажира коронавируса нового типа. Затем медики провели первые тесты и выявили еще десять заразившихся.