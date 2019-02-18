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Заявитель по «делу Baring Vostok» объяснил свои претензии
По акциям IFTG, которые получил банк «Восточный», были ограничения, что выяснилось после заключения сделки, рассказал Шерзод Юсупов. Связь процесса в Москве с акционерным разбирательством в суде Лондона он отрицает
Майкл Калви (Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС)

Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, который выступил заявителем по «делу инвестиционного фонда Baring Vostok», рассказал, что в уставе люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) были прописаны ограничения, которые касались дивидендных выплат и выплат при ликвидации компании.

Однако этот устав, сказал Юсупов «Ведомостям», не был представлен среди документов, вынесенных на согласование при обсуждении сделки между Первым коллекторским бюро (ПКБ) и банком «Восточный». По условиям сделки, банк получил 59,9% акций IFTG, а взамен отказался от требований по взысканию с ПКБ кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб.

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О наличии ограничений «Восточный» узнал весной 2018 года и провел внутреннее расследование. После этого Юсупов (владеет долей в 4,8%) обратился в правоохранительные органы, рассказал он.

Акционер назвал ложью слова Майкла Калви, что Юсупов участвовал в переговорах между ПКБ и «Восточным». Генерального директора ПКБ Максима Владимирова, по словам Юсупова, он впервые увидел только «в зале суда по ТВ». Юсупов также отрицает то, что уголовное преследование Калви связано с конфликтом между акционерами «Восточного».

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Однозначно на вопрос, почему «Восточный» не пересмотрел устав IFTG, Юсупов не ответил: «Банк находился и находится под контролем Baring Vostok. Видимо, не было никакого желания исправлять технические ошибки».

Глава Baring Vostok Майкл Калви был задержан 15 февраля и позднее арестован. Следствие считает, что он похитил 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решил вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG, пакет был оценен в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг была не больше 600 тыс. руб. (следователи ссылаются на оценку PwC).

Юсупов одобрил сделку между «Восточным» и ПКБ, но следствие считает, что его ввели в заблуждение по вопросу стоимости пакета.

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Калви в суде назвал версию следствия неправдой и заявил, что пакет был оценен справедливо, на основе независимой оценки. Глава Baring Vostok считает, что уголовное дело стало следствием конфликта между акционерами «Восточного». Baring Vostok судится с ними в Лондоне по десяти сделкам, имеющим признаки мошенничества, рассказал он в суде. По мнению Калви, через его уголовное преследование Юсупов пытается повлиять на ход спора в лондонском суде.

Помимо Калви по делу арестованы еще пять человек: Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин (сотрудники Baring Vostok и члены совета директоров «Восточного» в начале 2017 года), Алексей Кордичев (бывший глава «Восточного») и гендиректор ПКБ Максим Владимиров.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Baring Vostok, Майкл Калви
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