Заявитель по «делу Baring Vostok» объяснил свои претензии

По акциям IFTG, которые получил банк «Восточный», были ограничения, что выяснилось после заключения сделки, рассказал Шерзод Юсупов. Связь процесса в Москве с акционерным разбирательством в суде Лондона он отрицает

Майкл Калви (Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС)

Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, который выступил заявителем по «делу инвестиционного фонда Baring Vostok», рассказал, что в уставе люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) были прописаны ограничения, которые касались дивидендных выплат и выплат при ликвидации компании.

Однако этот устав, сказал Юсупов «Ведомостям», не был представлен среди документов, вынесенных на согласование при обсуждении сделки между Первым коллекторским бюро (ПКБ) и банком «Восточный». По условиям сделки, банк получил 59,9% акций IFTG, а взамен отказался от требований по взысканию с ПКБ кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб.

О наличии ограничений «Восточный» узнал весной 2018 года и провел внутреннее расследование. После этого Юсупов (владеет долей в 4,8%) обратился в правоохранительные органы, рассказал он.

Акционер назвал ложью слова Майкла Калви, что Юсупов участвовал в переговорах между ПКБ и «Восточным». Генерального директора ПКБ Максима Владимирова, по словам Юсупова, он впервые увидел только «в зале суда по ТВ». Юсупов также отрицает то, что уголовное преследование Калви связано с конфликтом между акционерами «Восточного».